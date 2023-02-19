Рейтинг Макрона упал до минимума с 2020 года из-за пенсионной реформы

На фоне непопулярной пенсионной реформы рейтинг президента Франции Эмманюэля Макрона стремительно снижается. Об этом сообщает Le Journal du Dimanche со ссылкой на данные опроса французского института общественного мнения (Ifop).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эмманюэль Макрон

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Эмманюэль Макрон

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Опрос Ifop проводился с 9 февраля на протяжении семи дней. Было опрошено 1952 человека.

Согласно данным Ifop, действия президента поддерживают только 32% респондентов. Это на 2% меньше, чем месяц назад, и самый низкий уровень поддержки с февраля 2020 года. Предложения о пенсионной реформе прозвучали еще тогда, однако Эмманюэль Макрон откладывал их рассмотрение из-за пандемии COVID-19.

В начале января власти Франции сообщили о намерении увеличить пенсионный возраст с 62 до 64 лет с 2030 года. Это предложение вызвало масштабные протесты, которые не утихают несколько недель. Согласно опросу, который приводит Bloomberg, 67% французов выступили против реформы. Сенат рассмотрит текст законопроекта 2 марта.

О том, как проходили протесты во Франции,— в публикации «Ъ».

Лусине Баласян