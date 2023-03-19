Главы МИДов G7 осудили запуски ракет со стороны КНДР

Министры иностранных дел стран G7 (Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания, США) осудили запуски межконтинентальных баллистических ракет Северной Кореей, включая инцидент, происшедший 16 марта. В их совместном заявлении говорится, что подобные действия подрывают региональную и мировую безопасность.

Министры обвинили КНДР в использовании «дестабилизирующей риторики в отношении применения ядерного оружия», а также в ускорении эскалации конфликта посредством запуска ракет.

«Северная Корея не может и никогда не будет иметь статус государства, обладающего ядерным оружием, в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия. Мы призываем Северную Корею заняться конструктивной дипломатией в направлении денуклеаризации и принять неоднократные предложения о диалоге, выдвинутые Японией, Соединенными Штатами и Республикой Корея»,— говорится в заявлении.

16 марта южнокорейские и японские военные сообщали о запуске баллистической ракеты «Хвасон-17» со стороны КНДР. Агентство «Рёнхап» отмечало, что запуск произошел за несколько часов до начала переговоров президента Южной Кореи Юн Сок Ёля и премьера Японии Фумио Кисиды в Токио.

Северная Корея назвала запуск ракет ответной мерой на военные учения США и Южной Кореи. 13 марта Южная Корея и США начали самые продолжительные совместные военные учения Freedom Shield.

Об обострении ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Корейским ракетам открылся океан возможностей».

Лусине Баласян