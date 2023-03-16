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Коммерсантъ FM
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КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету, она летела больше часа

КНДР совершила пуск баллистической ракеты большой дальности из района Сунан в Пхеньяне в сторону Японского моря, сообщили южнокорейские и японские военные. Как отмечает «Рёнхап», это произошло за несколько часов до начала переговоров президента Южной Кореи Юн Сок Ёля и премьера Японии Фумио Кисиды в Токио.

По оценке Минобороны Японии, была запущена межконтинентальная баллистическая ракета, она пробыла в полете около 70 минут, передает NHK. Максимальная высота полета составила 6 тыс. км. Длительность полета объясняется более высоким углом запуска. По предварительным данным, снаряд преодолел несколько тысяч километров и упал в Японском море за пределами исключительной экономической зоны Японии.

В последний раз КНДР производила пуск баллистических ракет 14 марта. Ракеты средней дальности поразили условную цель на расстоянии около 611 км. Тогда запуск производился на фоне совместных учений США и Южной Кореи

Об обострении ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Корейским ракетам открылся океан возможностей».

Леонид Уварчев

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