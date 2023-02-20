Корейским ракетам открылся океан возможностей

Япония запросила экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с новыми ракетными испытаниями КНДР 18 и 20 февраля. Вслед за пуском межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-15» Пхеньян запустил еще две баллистические ракеты, а сестра северокорейского лидера Ким Ё Чен в ответ на усиление военного присутствия США на Корейском полуострове пригрозила превратить Тихий океан в «полигон ракетных пусков» КНДР. Пхеньян также сообщил о создании реактивных систем залпового огня, способных «испепелить» аэродромы противника. В этой ситуации оппозиция Южной Кореи обвинила власти в том, что жесткая линия по отношению к КНДР создает новые угрозы безопасности страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-15»

Фото: KCNA, Reuters Запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-15»

Фото: KCNA, Reuters

Инициатором созыва экстренного заседания Совбеза ООН в связи с новыми северокорейскими ракетными испытаниями стал премьер-министр Японии Фумио Кисида. «Нам необходимо продолжать сбор информации, сохранять бдительность, а также углублять взаимодействие с США и Южной Кореей»,— заявил он.

После того как в прошлую субботу Пхеньян осуществил запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-15», которая пролетела 989 км и успешно поразила условную цель в Японском море в 200 км к западу от острова Хоккайдо, в понедельник утром Минобороны Японии сообщило, что КНДР запустила еще две баллистические ракеты. Пролетев 350 км и 400 км, ракеты упали за пределами японской экономической зоны.

До этого в новом году 1 января Северная Корея провела запуск еще одной баллистической ракеты из сверхкрупной 600-миллиметровой реактивной системы залпового огня (РСЗО).

По сообщению южнокорейского агентства Yonhap, сразу три северокорейских ракетных испытания, проведенные с интервалом в два дня, стали игрой на опережение накануне намеченных на 22 февраля командно-штабных учений США и Южной Кореи и намеченных на март совместных учений Freedom Shield, включающих полевые тренировки.

Подтверждением того, что Пхеньян сыграл на опережение, стала распространенная в прошлую пятницу северокорейским агентством ЦТАК статья представителя МИД КНДР, предупреждающего Вашингтон и Сеул о последствиях предстоящих маневров. «Если США и Южная Корея осуществят планы военных учений, которые мы считаем подготовкой к агрессивной войне, то они столкнутся с небывалым продолжительным беспрецедентным решительным ответом»,— отмечается в статье северокорейского дипломата.

Между тем главным ньюсмейкером в Пхеньяне между испытаниями 18 и 20 февраля стала Ким Ё Чен, сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, занимающая пост заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи и ранее уже не раз делавшая установочные заявления Пхеньяна по вопросам отношений с США и Южной Кореей и оборонной политики страны. В воскресенье Ким Ё Чен подробно рассказала о том, как развиваются и какую стратегическую цель преследуют ракетные программы КНДР, напрямую связав их с динамикой военной активности США на Корейском полуострове. «В последнее время на Корейском полуострове активизируется движение стратегических ударных средств американских войск»,— констатировала Ким Ё Чен, указав на то, что Пхеньян «следит за каждым действием врагов и на каждый враждебный акт ответит крайне решительно».

«Частота использования Тихого океана как нашего полигона будет зависеть от характера действия американских войск»,— предупредила Ким Ё Чен, впервые в северокорейских официальных заявлениях упомянув Тихий океан как вероятный плацдарм развертывания северокорейского ракетного потенциала. Ранее большинство северокорейских ракет запускалось в сторону Японского моря, в то время как Тихий океан становился ареной для их испытаний весьма редко. В последний раз северокорейская ракета, пролетев над территорией Японии, упала в Тихом океане 4 октября прошлого года. А до этого КНДР проводила подобные испытания лишь в сентябре 2017 года.

Как следует из заявления Ким Ё Чен, своим главным оппонентом и адресатом сигналов о развитии оборонного потенциала страны в Пхеньяне считают не Южную Корею, а США.

«Для глупых довожу до сведения: никогда наши межконтинентальные баллистические ракеты не возьмут на прицел Сеул. У нас по-прежнему нет желания иметь дело с отребьем из Южной Кореи»,— сообщила сестра Ким Чен Ына.

По ее словам, США должны прекратить обманывать мир «болтовней» о том, что они не враждебны КНДР и готовы к диалогу, и отказаться от создания угроз ее безопасности. Что касается Южной Кореи, то Ким Ё Чен предложила ее властям «не совать нос куда не надо».

По ее словам, Пхеньян обладает необходимыми технологиями для наращивания ракетного потенциала, что остается приоритетной задачей. Ранее на VI пленуме ЦК Трудовой партии Кореи северокорейский лидер Ким Чен Ын поставил задачу разработать новую межконтинентальную баллистическую ракету, работающую на твердом топливе и обладающую способностью нанесения ядерного контрудара.

На фоне программного заявления о грядущей ракетной экспансии Северной Кореи в Тихом океане агентство ЦТАК в понедельник сообщило о проведенных испытаниях сверхкрупной 600-миллиметровой реактивной системы залпового огня. В сообщении отмечается, что РСЗО 600-миллиметрового калибра — это «новейшая система», входящая в число «стратегических ядерных ударных средств», и КНДР обладает достаточным количеством РСЗО, чтобы «испепелить» аэродромы противника, нанеся по каждому из них удары четырьмя ракетами.

Примечательно, что в то время как Пхеньян стремится любыми способами обратить на себя внимание Вашингтона, сочетая жесткую риторику с ракетными пусками, американская сторона реагирует на эту активность более сдержанно, чем власти Южной Кореи и Японии. «Мы знаем о новых запусках баллистических ракет КНДР и проводим тесные консультации с нашими союзниками и партнерами. Хотя, согласно нашим оценкам, произошедшее не представляет непосредственной угрозы для военнослужащих, территории США и наших союзников, данные запуски подчеркивают дестабилизирующее воздействие противоправных программ КНДР по разработке оружия массового уничтожения и баллистических ракет. Приверженность США обороне Республики Корея и Японии остается нерушимой»,— говорится в распространенном в воскресенье заявлении Индо-Тихоокеанского командования ВС США.

На этом фоне в Южной Корее, которая может стать наиболее близкой и вероятной целью северокорейских ракет, с новой силой вспыхнули дискуссии о том, какая стратегия обеспечения национальной безопасности страны может в нынешних условиях стать оптимальной. Как заявил в понедельник лидер правящей партии «Гражданская сила» Чон Чжин Сок, северокорейские ракетные испытания становятся новым основанием для того, чтобы при определенных обстоятельствах рассмотреть возможность обретения Южной Кореей собственного ядерного арсенала.

«Чем больше продолжаются безрассудные вооруженные провокации Северной Кореи, тем сильнее будут разговоры о приобретении ядерного оружия»,— заявил Чон Чжин Сок, призвав сделать ставку на укрепление оборонительной стратегии Kill Chain, опирающейся на концепцию превентивного удара по ракетным и ядерным объектам КНДР.

Если же нынешнего расширенного сдерживания окажется недостаточно, то, по его словам, Сеулу «следует серьезно задуматься о собственном ядерном оружии». При этом лидер южнокорейской партии власти выразил сомнение, что США будут готовы рискнуть собственными городами ради защиты Сеула.

В свою очередь, глава ведущей оппозиционной силы страны — демократической партии «Тобуро» Ли Чжэ Мён раскритиковал правительство за жесткий курс по отношению к КНДР, призвав осознать, что неконтролируемая спираль конфронтации создает все новые угрозы для безопасности Южной Кореи.

Сергей Строкань