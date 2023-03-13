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Коммерсантъ FM
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Южная Корея и США начали совместные военные учения Freedom Shield

Южная Корея и США приступили к совместным военным учениям Freedom Shield, которые будут сопровождаться полевыми маневрами Warrior Shield. Тренировки начались на фоне запуска северокорейских ракет и обострения ситуации в регионе, пишет Рёнхап.

Основанные на компьютерной симуляции командно-штабные учения Freedom Shield продлятся 11 дней — до 23 марта. Это самые продолжительные совместные учения Южной Кореи и США. На них будут отрабатываться сценарии по отражению нападения Северной Кореи с учетом ракетно-ядерной угрозы.

«Совместные оборонительные учения основаны на оперативном плане по защите Республики Корея от потенциальной агрессии Северной Кореи»,— приводит агентство заявление Комитета начальников штабов Южной Кореи.

Параллельно с Freedom Shield пройдут около 20 полевых учений, в том числе отработка морского десантирования, под общим названием Warrior Shield. Они представляют собой возвращение к масштабам учений Foal Eagle, которые были прекращены в 2019 году для того, чтобы ускорить процесс денуклеаризации полуострова. Ожидается, что в конце марта к маневрам присоединится американский атомный авианосец USS Nimitz.

Ситуация на Корейском полуострове обострилась в декабре 2022 года, когда северокорейские беспилотники вторглись в южнокорейское воздушное пространство. Они пересекли межкорейскую границу впервые с 2017 года. Вчера, 12 марта, Северная Корея запустила две ракеты с подводной лодки. Власти Северной Кореи утверждают, что ракеты пролетели по траектории протяженностью около 1500 км и достигли «назначенной цели». КНДР говорит, что проводит ракетные пуски в ответ на учения США и Южной Кореи.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Корейским ракетам открылся океан возможностей».

Милена Костерева

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