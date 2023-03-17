КНДР назвала запуск баллистической ракеты ответом на американо-южнокорейские учения

Северная Корея вчера, 16 марта, запустила межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-17» в качестве ответных мер на военные учения США и Южной Кореи. Об этом сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). Учебным запуском ракеты руководил лидер КНДР Ким Чен Ын.

Запущенная из окрестностей Пхеньяна ракета, поднялась на максимальную высоту 6045 км, преодолела расстояние свыше 1 тыс. км и приземлилась в заданном районе в открытых водах Японского моря, говорится в сообщении ЦТАК. После проведенных учений Ким Чен Ын заявил о необходимости укрепления ядерных сил, чтобы надежно гарантировать мирную жизнь народа КНДР и его борьбу за социалистическое строительство.

О том, что КНДР совершила пуск баллистической ракеты 16 марта сообщили южнокорейские и японские военные. Агентство «Рёнхап» отмечало, что запуск произошел за несколько часов до начала переговоров президента Южной Кореи Юн Сок Ёля и премьера Японии Фумио Кисиды в Токио. 13 марта Южная Корея и США начали самые продолжительные совместные военные учения Freedom Shield. 14 марта КНДР осуществила пуск двух баллистических ракет средней дальности.

Об обострении ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Корейским ракетам открылся океан возможностей».

Милена Костерева