Перед Минпромторгом разложили смарт-карты

Российские производители электроники и полупроводников просят ввести пошлины на ввоз смарт-карт (SIM-карты, банковские и транспортные карты) в размере 50–100%. Компании обеспокоены тем, что текущие нулевые пошлины стимулируют импорт в ущерб отечественным фабрикам. Разница в цене между китайской банковской картой и российской с китайским чипом может достигать 500%. Однако потребители карт, банки и мобильные операторы, выступают против пошлин во избежание ограничения конкуренции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с обращением ассоциации АНО «Телекоммуникационные технологии» (АНО ТТ, объединяет «Ростелеком», «Элемент», «Ростех» и др., организацию возглавляет гендиректор «Микрона» Гульнара Хасьянова), направленным в Минпромторг на прошлой неделе. В нем предлагается установить заградительные пошлины в 50–100% на импортные смарт-карты (банковские, транспортные и SIM-карты). В документе отмечается, что российские производители карт «обладают производственными мощностями, способными с большим запасом удовлетворить потребности» клиентов, в первую очередь банков и сотовых операторов. В АНО ТТ подчеркивают, что сейчас пошлина на ввоз готовых смарт-карт обнулена, в то время как на компоненты составляет в среднем 7%, что ставит отечественные компании «в заведомо проигрышные условия».

Участники рынка также обеспокоены тем, что «рассматривается вопрос» о разрешении производства карт платежной системы «Мир» (оператором выступает Национальная система платежных карт НСПК) вне территории России. Это, по мнению АНО ТТ, может привести к «полному переделу рынка и банкротству российских высокотехнологичных карточных производств, что, в свою очередь, повлечет резкий рост уязвимости банков и телеком-операторов». В Минпромторге сказали “Ъ”, что письмо «находится в работе». В АНО ТТ не ответили “Ъ”.

Источники “Ъ” на платежном рынке говорят, что большая часть российских банков закупает карты у российских компаний. Последние (например, «Алиот» и «Новакард»), в свою очередь, получают зарубежные чипы и корпусируют их в пластик на своих мощностях. Почта-банк и Сбербанк также заказывают банковские карты у «Микрона» (принадлежит «Элементу» — СП «Ростеха» и АФК «Система»), выпускающего в том числе чипы. В ЦБ сказали “Ъ”, что не наблюдают у банков дефицита заготовок карт «Мир»: «Спрос удовлетворяется своевременно».

Собеседник “Ъ” на рынке платежных карт говорит, что российские вендоры выступают за введение заградительных пошлин, поскольку опасаются «экспансии в РФ китайских производителей смарт-карт».

Дело в том, говорит он, что до 2022 года российские производители карт закупали чипы у европейских поставщиков, которые получили сертификаты НСПК, позволяющие использовать их компоненты в российских банковских картах.

«Весной поставки европейских чипов прекратились, и мы стали экстренно искать китайские аналоги. НСПК сертифицировал их, и эти чипы были заведены в банки. Теперь китайские производители хотят выйти на российский рынок платежных карт самостоятельно, а не через поставки чипов»,— поясняет источник “Ъ”. Он добавляет, что разница цены китайской карты и российской с импортным чипом может достигать 500%. «Выход китайцев на рынок РФ убьет российских производителей карт»,— подчеркивает собеседник “Ъ”. Демпинг со стороны азиатских вендоров, который ранее сдерживался глобальным дефицитом чипов, набирает обороты, риск банкротства отечественных производителей очевиден, подтверждает коммерческий директор «Алиот» Алексей Газин: «Как следствие, нас ждет снижение локальной конкуренции и рост цен для конечных потребителей. Поэтому мы безусловно приветствуем введение пошлин на карточную продукцию».

Но потребители придерживаются другого мнения. За последние годы российский рынок действительно столкнулся с дефицитом карт и ростом стоимости их изготовления, говорят в ВТБ: «Участники рынка заинтересованы в снижении стоимости пластика, в том числе за счет возможности производства карт за рубежом». В других банках и НСПК “Ъ” не ответили.

По словам собеседника “Ъ” в одном из операторов связи, 30–50% SIM-карт закупается в Китае, остальное выпускается в РФ силами «Новакард», «Альтаир» и «Исткомпис». Это не производство полного цикла: на площадках идет имплантация чипа в корпус и персонализация SIM-карты, подчеркивает собеседник “Ъ”. Источник в другом операторе связи добавляет, что в 2022 году ценf SIM-карт уже выросла с 20 до 110 руб. В «Новакард» и «Альтаир» “Ъ” не ответили, в «Исткомпис» от комментариев отказались.

Себестоимость смарт-карт серьезно увеличилась, подтверждают в МТС, добавляя, что дефицита сейчас действительно нет: «Один из наших поставщиков — "Новакард". Идут и поставки из Китая». О росте цен на SIM-карты говорят и в «Вымпелкоме». Там считают, что реализация идеи АНО ТТ его только усугубит и «приведет к увеличению стоимости доступа к услугам связи».

Никита Королев, Ольга Шерункова, Максим Буйлов