Спрос на связистов растет линейно

Число вакансий на рынке телекоммуникаций в феврале год к году выросло всего на 3%. При этом наилучшую динамику показали вакансии специалистов по прокладке магистрального оптоволокна, их число увеличилось на 32%, подсчитали в HeadHunter. Спрос на специалистов по развитию мобильной связи, напротив, снизился на 7%. Тенденция связана с активным поиском сотрудников, которые будут прокладывать и восстанавливать линии в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, утверждают участники рынка. В мобильном же сегменте операторы, наоборот, притормозили развитие из-за дефицита оборудования, отмечают аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с данными HeadHunter по динамике вакансий в телекоммуникациях: в феврале их количество выросло всего на 3% год к году, хотя по отношению к январю — сразу на 33%. В годовом выражении наилучшую динамику показали вакансии в сегменте оптоволоконной связи (специалисты, работа которых связана с прокладкой магистральной оптической связи) — на 32%. Следом по числу вакансий идет спутниковая связь — рост на 17%, затем — фиксированная с 11%. В то же время в сегменте мобильной связи число вакансий снизилось в феврале на 7% год к году.

В HeadHunter уточнили, что общее количество резюме, созданных или обновленных в январе—марте 2023 года с опытом работы в телеком-компаниях в течение последних трех лет, составило более 97 тыс. При этом соискателям в телеком-отрасли стали на 13% чаще предлагать зарплату от 120 тыс. руб. и на 11% — от 90 тыс. руб. Число вакансий с доходом от 65 тыс. руб. снизилось на 6%.

Собеседники “Ъ” на телеком-рынке предполагают, что снижение числа вакансий в мобильной связи связано с дефицитом оборудования: «Обслуживающего персонала нужно меньше, монтировать особо нечего». О снижении объемов строительства мобильных сетей “Ъ” рассказывал 6 февраля.

Старший инвестконсультант «Финама» Тимур Нигматуллин добавил, что в марте прошлого года Минцифры рекомендовало операторам отказаться от безлимитных тарифов из-за опасения перегрузки сетей: «Компании снизили нагрузку на сети, поэтому для замены станций также не требуются дополнительные сотрудники».

В «Ростелекоме» в то же время утверждают, что у них количество вакансий для сотрудников, чья работа связана с оптоволокном, в 2023 году не выросло: «В среднем в компании по всей России открыто 45–50 вакансий этого профиля». Однако в «ТрансТелеКоме» говорят, что всегда «заинтересованы в сотрудниках, обладающими компетенциями в части работы с волоконно-оптическими линиями связи». В «МегаФоне» и «Вымпелкоме» лишь отмечают, что не приостанавливали поиск новых сотрудников. В Tele2 и МТС отказались от комментариев.

Рост спроса на специалистов в сегменте оптоволоконной связи, по мнению собеседников “Ъ” в отрасли, связан с развитием сетей в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. В частности, “Ъ” обнаружил на профильном портале Workius шесть объявлений «МирТелекома» (оператор связи в Херсонской области) о поиске монтажников и кабельщиков-спайщиков. Сотрудникам предстоит заняться прокладкой и монтажом волоконно-оптоволоконного кабеля, проведением сварочных и измерительных работ на линиях, участвовать в аварийно-восстановительных работах сетей связи. Зарплата составит 40–45 тыс. руб.

Руководитель направления технологического консалтинга Центра компетенций НТИ Дмитрий Архипов считает, что рост числа вакансий в данном сегменте можно связать и с увеличением объемов прокладки оптоволокна операторами в рамках госпрограммы устранения цифрового неравенства. Также, добавляет он, тенденция может объясняться растущими требованиями клиентов к качеству услуг. HR-директор цифровой платформы для организации командировок и управления расходами «Ракета» Ксения Коскова уточняет, что «январь во многих сферах является месяцем делового затишья». С февраля, говорит она, «начинается более активная работа и появление новых вакансий выглядит логическим следствием».

Юлия Юрасова