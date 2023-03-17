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Коммерсантъ FM
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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 387-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 17 марта

Украина намерена через три года наладить производство ядерного топлива. В республике Марий Эл военкоматы раздают повестки для «упорядочивания документов». По данным CNN, власти США считают, что Россия извлекла часть обломков упавшего в Черном море MQ-9 Reaper. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:19. Politico: китайские компании поставили России между июнем и декабрем 2022 года около 1000 штурмовых винтовок, а также детали для дронов и бронежилеты.

9:09. ФОМ: за прошедшую неделю 49% россиян чувствовали в основном тревожность, 45% были спокойны.

8:53. Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале прокомментировал ситуацию с американским беспилотником. «Чикагская конвенция 1944 года и другие международные документы эти вопросы не регулируют»,— написал он и пришел к выводу, что «американцы вконец оборзели».

8:40. В этом году Россия отказалась от участия в международном исследовании качества математического и естественно-научного образования TIMSS, которое проводила с 1995 года. Об этом «Ведомостям» рассказал исполнительный директор ассоциации — организатора исследования IEA Дирк Хастедт.

8:32. Израиль не поставляет вооружение Украине из-за своих договоренностей с Россией по Сирии, рассказал премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Военная операция на Украине — фотогалерея

Военная операция на Украине — фотогалерея

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8:30. И.о. министра сельского хозяйства Ливана Аббас аль-Хадж Хасан: продление зерновой сделки отвечает интересам страны, она предпочитает, чтобы ситуация на Украине вернулась «в привычное русло».

8:23. Министерство энергетики Украины: страна планирует в течение трех лет наладить собственное производство ядерного топлива для атомных станций и заменить им российское.

8:21. Российские авиакомпании столкнулись с дефицитом свечей зажигания для российско-французских моторов SaM146 для самолетов SSJ100, в ближайшее время полеты на них могут быть остановлены — РБК со ссылкой на источники.

8:13. Проблема с выплатами военнослужащим «в целом ушла», заявил руководитель рабочей группы по вопросам спецоперации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

8:09. Хабаровский гарнизонный военный суд условно приговорил к пяти с половиной годам заключения за распространение фейков про ВС РФ военнослужащего Даниила Фролкина, который участвовал в спецоперации на территории Украины. Об этом сообщил Telegram-канал «Важные истории» (учредитель издания IStories fonds включен в реестр нежелательных организаций и признан иностранным агентом).

8:06. Индонезия не предпринимает шагов, чтобы ужесточить визовый режим для туристов из России, об этом ТАСС сообщили в российском посольстве республики.

8:05. В республике Марий Эл военкоматы раздают повестки «для уточнения военно-учетных специальностей и упорядочивания документов» — пресс-служба правительства региона.

8:04. Россия извлекла часть обломков упавшего в Черном море беспилотника MQ-9 Reaper, считают власти США — CNN.

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 386-й

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