Львова-Белова об ордере МУС: мир оценил помощь России детям

Уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова считает, что ордер Международного уголовного суда в Гааге (МУС) на арест ее и президента Владимира Путина говорит о признании международным сообществом работы России по помощи детям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мария Львова-Белова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Мария Львова-Белова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Здорово, что международное сообщество оценило ту работу по помощи детям нашей страны, что мы не оставляем их в зонах военных действий, что мы вывозим их, что мы создаем для них хорошие условия, что мы окружаем их любящими, заботливыми людьми»,— заявила госпожа Львова-Белова (цитата по «РИА Новости»).

Ранее сегодня МУС выдал ордера на арест госпожи Львовой-Беловой и господина Путина. Из пресс-релиза суда следует, что они, «предположительно, несут ответственность за военные преступления, связанные с незаконной депортацией населения (детей) с оккупированных территорий Украины на территорию Российской Федерации». Россия не признает юрисдикцию МУС, поскольку не является участником Римского статута, на основе которого был учрежден суд.

Подробнее о том, что происходит после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».