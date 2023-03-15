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Коммерсантъ FM
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Министр обороны Турции сообщил о переговорах по продлению зерновой сделки на 120 дней

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил о проведении переговоров по продлению зерновой сделки на 120, а не на 60 дней. Он пояснил, что в консультациях участвуют представители России и Украины.

«Мы продолжим наши контакты с участниками сделки о продлении не на два месяца, а на 120 дней. Стороны оценят это предложение, Россия и Украина примут решения»,— сообщил он в эфире телеканала TRT (цитата по ТАСС).

Ранее замминистра иностранных дел России Александр Грушко сообщил о достижении договоренностей по продлению зерновой сделки на 60 дней. По его словам, подтвержден «пакетный характер» соглашения, а Россия будет «настойчиво добиваться» исполнения всех условий. В Кремле решение Москвы назвали жестом доброй воли.

Зерновая сделка была согласована в Стамбуле Россией и Украиной 22 июля 2022 года. Участниками соглашения также стали Турция и ООН. Договоренности истекали 18 ноября 2022 года, но были автоматически продлены еще на 120 дней — до 18 марта 2023 года.

Подробнее о зерновой сделке читайте в публикации «Ъ» «И какого зерна, спрашивается».

Александр Кислов

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