Замглавы МИДа Грушко подтвердил продление зерновой сделки

Замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко сообщил, что зерновая сделка продлена на прежних условиях. По его словам, подтвержден ее пакетный характер и Россия «будет настойчиво добиваться, чтобы все обязательства по зерновой сделке выполнялись». Как отметил господин Грушко, процесс по снятию ограничений на экспорт российской сельхозпродукции идет, но медленно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Грушко

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Александр Грушко

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Наш заместитель министра, который ведет эту сделку, вчера сделал заявление. Действительно, сделка продлена, условлено, что она продлена на 60 дней. Вновь подтвержден ее пакетный характер»,— сказал Александр Грушко ТАСС.

Господин Грушко также заявил, что процесс по снятию ограничений на экспорт российской сельхозпродукции идет. По его словам, работа в этом направлении движется медленно. Он отметил, что Москва будет добиваться снятия всех ограничений с поставок российского продовольствия.

Александр Грушко также прокомментировал расследование подрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». По его словам, Россия будет добиваться «абсолютной ясности» обстоятельств подрыва газопроводов.

Продление зерновой сделки также прокомментировали в правительстве Украины. Неназванный высокопроставленный чиновник сказал Reuters, что Украина будет строго следовать условиям ранее подписанного соглашения о продлении сделки на 120 дней.

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