Зерновую сделку по доставке украинского продовольствия на мировые рынки продлили на два месяца. Россия заявила, что недовольна тем, как выполняются договоренности, и предлагает за указанное время устранить все противоречия. Участники инициативы, в частности, ООН, в итоге согласились. Таким образом, цепочка поставок из порта Одессы через Черное море сохраняется. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что соглашение продолжит действовать и по истечении 60 дней.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Чего не сделаешь ради того, чтобы бедные не голодали. Российская Федерация подходит к вопросу со всей ответственностью, поэтому не способна поступить иначе. Так можно интерпретировать официальные комментарии по продлению черноморской инициативы или по-простому зерновой сделки. Бывшие западные партнеры продолжают чинить препятствия. В частности, ставят палки в колеса национальному экспорту удобрений. Не работает аммиакопровод Тольятти—Одесса.

И это лишь малая часть накопившихся претензий. Однако мы выше этого, поэтому продлеваем соглашение, но лишь на 60 дней, хотя по договору предусмотрено 120. Это как бы последнее предупреждение — если должные выводы не последуют, придется принимать жесткие решения. Остальные участники после недолгих раздумий в итоге согласились.

Естественно, возникает вопрос: только ли в аммиакопроводе дело? Первое, что явно обращает на себя внимание, — чудесное совпадение дат. Сделка продлена до 18 мая, а 14 мая пройдут президентские выборы в Турции. Принято полагать, что эта страна и ее нынешний президент Реджеп Тайип Эрдоган — главный бенефициар и выгодоприобретатель зернового соглашения.

Турецкий лидер не скрывает, что сделка — его личная победа. Если бы не он, бедные страны оказались бы в шаге от голодной смерти. И также считается, что Анкара немножечко зарабатывает на продаже украинского и российского зерна. При всех его минусах Эрдоган все-таки пророссийский политик, и, если случится так, что он проиграет выборы и новое правительство Турции вдруг решит сменить курс, тогда жест доброй воли может и не повториться.

И второй аспект — главный: по мнению Кремля, нужно завершать украинский конфликт и желательно на российских условиях. Тогда и продовольствия будет в достатке, и газа природного, и в целом станет хорошо всем. Если же бывшие партнеры не настроятся на конструктивный лад, будем проверять каждый пункт договора — проявим особую щепетильность, чтобы все прописанное выполнялось, а не так, как сейчас. У контрагентов другое мнение: они считают, что все прекрасно выполняется, а претензии надуманы.

Чем важна зерновая сделка? Это единственная на сегодня возможность для переговоров России, Запада, Украины, Турции и ООН.

Результат есть, но локальный. Понятно, что Москве нужно намного больше, но нельзя же отказываться от спасения бедных стран. Мы же в какой-то мере выразители их интересов, боремся с колонизаторами за права униженных и оскорбленных. К тому же РФ вместе с Китаем признает приоритет Организации Объединенных Наций. Поэтому придется, видимо, и дальше продлевать зерновую сделку. Кроме того, с Турцией ссориться невыгодно вне зависимости от того, останется Эрдоган или уйдет.

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