Песков назвал продление зерновой сделки на 60 дней жестом доброй воли России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что продление зерновой сделки на 60 дней — «знак доброй воли со стороны России». Господин Песков также снова отметил проблемы с доступом российского продовольствия на мировые рынки. По его словам, «сделка не может стоять на одной ноге».

«Как вы понимаете, сделка не может стоять на одной ноге. Поэтому в целом, конечно, условия для продления, такие, относительные. Но это своего рода, конечно, жест доброй воли со стороны РФ в надежде на то, что все-таки, по прошествии такого продолжительного времени те условия и обязательства, которые были взяты на себя известными сторонами, будут выполнены»,— сказал Дмитрий Песков на пресс-колле в ответ на вопрос «Ъ FM».

Дмитрий Песков добавил, что вторая часть сделки по снятию ограничений с российского продовольствия и удобрений до сих пор не выполнена. Он дополнил, что в Кремле ценят усилия ООН, в том числе генсекретаря организации Антониу Гуттериша. «Господину Гутерришу, к сожалению, не удалось пробить глухую стену коллективного Запада»,— сказал господин Песков.

Вчера, 13 марта, замглавы МИД России Сергей Вершинин сообщил о решении продлить зерновую сделку, срок которой истекал 18 марта, на 60 дней. Сегодня, 14 марта, его слова подтвердил еще один замглавы МИД Александр Грушко. В Москве настаивают на «пакетном характере» стамбульских договоренностей. При следующем продлении сделки Россия будет исходить из того, разблокируют ли экспорт сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. В правительстве Украины говорили, что позиция Россия противоречит условиям сделки. Там также отмечали, что соглашение продлевается автоматически на 120 дней при отсутствии возражений сторон.

Ранее Дмитрий Песков использовал формулировку «жест добровой воли», комментируя отход российских войск из-под Киева 6 апреля 2022 года. «Чтобы создать благоприятные условия для переговоров, мы хотели сделать жест доброй воли»,— сказал он в тот день.

Подробнее о зерновой сделке — в материале «Ъ» «И какого зерна, спрашивается».

Олеся Павленко