Bloomberg: TikTok может отделиться от материнской компании ByteDance

Руководство TikTok рассматривает возможность отделения от материнской компании ByteDance в Китае, если такой шаг поможет урегулировать обеспокоенность США по поводу угрозы для национальной безопасности страны. Как отмечает агентство Bloomberg, сообщившее об этом со ссылкой на осведомленные источники, отделение от материнской компании будет крайней мерой, если уже сделанные китайской компанией предложения не будут приняты американской администрацией.

По данным Bloomberg, отделение TikTok от ByteDance может быть осуществлено путем продажи сервиса или проведения первичного размещения ее акций. При этом любой из этих вариантов сначала должен получить разрешение китайского правительства.

В прошлом году в отношении TikTok была начата проверка американским комитетом по иностранным инвестициям в США (CFIUS) в связи с возможными угрозами со стороны сервиса для национальной безопасности. Китайская компания уже предложила ряд мер, чтобы урегулировать обеспокоенность американских властей. В частности, TikTok одобрил использование для хранения данных американских пользователей только американские дата-центы компании Oracle, которая также будет проверять программное обеспечение TikTok. Кроме того, китайский сервис готов создать наблюдательный совет из трех специалистов, кандидатуры которых будут одобрены американскими властями и которые будут следить за работой сервиса. Однако, как отмечает Bloomberg, проверка со стороны CFIUS затянулась, и китайский сервис не уверен, что предложенных им мер будет достаточно для продолжения работы в США. Между тем на следующей неделе на заседание Палаты представителей приглашен генеральный директор TikTok Шоу Цзы Чу, чтобы ответить на вопросы касательно политики сервиса в сфере защиты данных и о связях компании с Компартией Китая.

Ранее, ссылаясь на соображения конфиденциальности данных, усиление кибербезопасности и защиту национальной безопасности, запреты на установку приложения TikTok на служебных телефонах ввела Еврокомиссия для своих сотрудников, Белый дом для сотрудников правительственных учреждений, секретариат канадского Совета казначейства для чиновников страны. Расследование в отношении приложения TikTok накануне начал и Национальный центр кибербезопасности Великобритании.

Алена Миклашевская