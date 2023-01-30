Гендиректор TikTok предстанет перед Конгрессом США

Генеральному директору видеосервиса TikTok Шоу Зи Чу придется предстать перед американским Конгрессом. Об этом сегодня, 30 января, сообщил комитет по энергетике и торговле Конгресса США. Шоу Зи Чу должен будет дать показания перед членами комитета 23 марта — их интересуют вопросы конфиденциальности данных пользователей из США, а также доступ китайских властей к таким данным.

«TikTok, принадлежащий (китайской компании.— “Ъ”) ByteDance, сознательно позволял Коммунистической партии Китая получать доступ к данным американских пользователей. Американцы имеют право знать, как эти действия влияют на конфиденциальность и безопасность их данных, а также какие действия предпринимает TikTok, чтобы защитить наших детей от вреда онлайн и офлайн»,— заявила глава комитета Кэти Макморрис-Роджерс.

В последнее время TikTok, который несколько лет назад хотел заблокировать тогдашний президент США Дональд Трамп, снова оказался в центре внимания американских властей. На прошлой неделе комитет по внешней политике Конгресса США заявил, что в феврале он планирует провести голосование по законопроекту о блокировке сервиса из соображений национальной безопасности. В декабре прошлого года был принят закон, запрещающий федеральным служащим использовать видеосервис TikTok на гаджетах, принадлежащих федеральным правительственным учреждениям. Ранее сходные запреты ввели в нескольких десятках американских штатов.

Яна Рождественская