Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Гендиректор TikTok предстанет перед Конгрессом США

Генеральному директору видеосервиса TikTok Шоу Зи Чу придется предстать перед американским Конгрессом. Об этом сегодня, 30 января, сообщил комитет по энергетике и торговле Конгресса США. Шоу Зи Чу должен будет дать показания перед членами комитета 23 марта — их интересуют вопросы конфиденциальности данных пользователей из США, а также доступ китайских властей к таким данным.

«TikTok, принадлежащий (китайской компании.— “Ъ”) ByteDance, сознательно позволял Коммунистической партии Китая получать доступ к данным американских пользователей. Американцы имеют право знать, как эти действия влияют на конфиденциальность и безопасность их данных, а также какие действия предпринимает TikTok, чтобы защитить наших детей от вреда онлайн и офлайн»,— заявила глава комитета Кэти Макморрис-Роджерс.

В последнее время TikTok, который несколько лет назад хотел заблокировать тогдашний президент США Дональд Трамп, снова оказался в центре внимания американских властей. На прошлой неделе комитет по внешней политике Конгресса США заявил, что в феврале он планирует провести голосование по законопроекту о блокировке сервиса из соображений национальной безопасности. В декабре прошлого года был принят закон, запрещающий федеральным служащим использовать видеосервис TikTok на гаджетах, принадлежащих федеральным правительственным учреждениям. Ранее сходные запреты ввели в нескольких десятках американских штатов.

Яна Рождественская

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...