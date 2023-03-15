Wildberries подтвердила закрытие нескольких пунктов выдачи

Компания Wildberries подтвердила, что «несколько пунктов» магазина были закрыты «в целях безопасности». Пресс-служба заявила, что с «партнерами», выбирающими «нецивилизованные формы диалога», сотрудничество будет приостановлено.

«Как мы вчера и предупреждали, что с "партнерами", которые выбирают нецивилизованные формы диалога, угрожают представителям компании и предпринимают попытки сорвать работу офиса, сотрудничество будет приостановлено в целях безопасности»,— сообщили в пресс-службе компании Wildberries «РИА Новости».

«Было закрыто несколько таких пунктов, из них мы вывозим товары, которые принадлежат нам и продавцам-предпринимателям, покупателей мы проинформировали о переносе их заказов в другие ПВЗ»,— отметили в Wildberries.

Вчера, 14 марта, в Москве возле главного офиса Wildberries собрались владельцы пунктов выдачи заказов (ПВЗ). Они требовали от Wildberries «справедливых условий» сотрудничества, в том числе пересмотра политики штрафов.

С 9 марта площадка Wildberries установила новые правила для владельцев ПВЗ. В случае возврата брака или если в посылке оказался другой предмет, с владельцев пункта выдачи взимают полную сумму товара. Wildberries отрицала информацию о забастовке владельцев пунктов выдачи заказов.

Предприниматели также жаловались на систему оплаты, мотивации, удержаний. СМИ сообщали о закрытии ПВЗ Wildberries в Санкт-Петербурге, Барнауле и Екатеринбурге. Сегодня, 15 марта, десятки пунктов выдачи Wildberries перестали работать в Иркутске, Братске, Усть-Илимске, Ангарске, в Чите, в Забайкальском крае и Бурятии, Владивостоке и Благовещенске.

Анастасия Ларина