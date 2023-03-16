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Коммерсантъ FM
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Wildberries отменила 10 тыс. штрафов на фоне забастовки в пунктах выдачи заказов

Компания Wildberries временно заморозила начисление штрафов за возврат бракованного или не того товара с владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ). Компания также отменила более 10 тыс. штрафов и улучшит сервис по их арбитражу.

«С одной стороны, мы уже в течение несколько дней усиливаем наш контроль для предотвращения возможных мошеннических действий. С другой стороны, временно замораживаем механизм списаний за подмены с владельцев партнерских точек выдачи заказов и менеджеров ПВЗ, чтобы разобраться во всех спорных ситуациях»,— сказано в сообщении пресс-службы Wildberries (есть у «Ъ»).

В компании добавили, что ежедневно рассматривают 3 тыс. жалоб на проблемные ситуации. Скоро 10 тыс. отмененных штрафов отобразятся на балансах ПВЗ. «В ближайшее время будет обновлена система обратной связи с сотрудниками и партнерами компании, благодаря чему в несколько раз вырастет скорость обработки тикетов по проблемным ситуациям»,— дополнили пресс-службе.

В свою очередь ситуацию с Wildberries прокомментировал глава Минтруда РФ Антон Котяков. По его словам, Минтруд и Роструд изучают произошедшее. Он отметил, что работа сервиса подразумевает «традиционные трудовые отношения», которые должны соответствовать нормам трудового законодательства.

«Сейчас к Wildberries приковано много внимания со стороны Роструда, со стороны депутатского корпуса, Минпромторга, с ситуацией разбираемся. Мы сейчас пока работаем с документами, с заявлениями граждан. В зависимости от этого будет принято решение совместно с Генеральной прокуратурой, будет внеплановая проверка либо нет»,— сказал господин Котяков ТАСС.

С 9 марта Wildberries ввела новые правила для владельцев ПВЗ. С них собирались взимать полную стоимость заказа, если при их возврате на склады будет обнаружен брак или другой товар. Предприниматели также жаловались на систему оплаты, мотивации, удержаний.

В ответ владельцы ПВЗ Wildberries объявили забастовку с требованием отменить штрафы и вернуть выплаченные деньги. СМИ сообщали о закрытии ПВЗ в Санкт-Петербурге, Барнауле и Екатеринбурге, Иркутске, Братске, Усть-Илимске, Ангарске, в Чите, в Забайкальском крае и Бурятии, Владивостоке и Благовещенске. В Wildberries отрицали забастовку, а также заявляли, что с «партнерами», выбирающими «нецивилизованные формы диалога», сотрудничество будет приостановлено.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Предприниматели дошли до точки».

Олеся Павленко

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