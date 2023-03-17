Онлайн наторговал конфликтами

«У нас есть гигантские технологические компании, которые думают, что правят миром»,— говорила еще в 2019 году американский сенатор и на тот момент кандидат в президенты США Элизабет Уоррен. Так она представляла план по разделению крупных компаний, в частности интернет-гиганта Amazon, о растущей зависимости общества от которого американские экономисты говорили с 2017 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анатолий Костырев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Анатолий Костырев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Вопрос влияния подобных компаний в России ярко проявился на этой неделе в серии скандалов вокруг крупнейшей в стране онлайн-площадки Wildberries с оборотом 1,67 трлн руб. за 2022 год. Во вторник представители пунктов выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries осадили офис компании, возмущаясь «кабальными условиями» работы, включая штрафы за подмену товаров покупателями, пригрозив закрытием ПВЗ.

В Wildberries сначала говорили, что сообщившие о «забастовке» Telegram-каналы «раздули из мухи слона». Но затем появились новости о прокурорской проверке нарушений трудовых прав работников Wildberries, а также о готовности депутатов Госдумы внести изменения в законодательство для недопущения подобных ситуаций. В результате в четверг Wildberries сообщила, что заморозит механизм списаний за подмены и в ближайшее время «обновит» систему обратной связи с сотрудниками и партнерами.

Wildberries не первый раз попадает в новости из-за жалоб контрагентов и партнеров. В первую очередь на рынке это связывают с огромным размером бизнеса компании, ее активным ростом и, как следствие, огромным числом желающих работать с Wildberries и возможностями площадки в связи с ее масштабами.

Как рассказывают мои собеседники, истоки громких новостей этой недели, возможно, следует искать в осложнившихся отношениях Wildberries с продавцами, что привело к созданию в конце 2022 года «Стандартов по взаимодействию онлайн-площадок с продавцами». Документ закрепил основные права и обязанности сторон, а у продавцов прибавилось уверенности. Так, говорят мои источники, продавцы стали требовать ущерб за испорченный или замененный в ПВЗ товар, что из-за роста оборотов бизнеса происходило все чаще. Площадки, в свою очередь, начали вводить штрафы за подмену для самих ПВЗ. По словам моих собеседников, такие санкции появились еще осенью 2022 года, но их размер для операторов ПВЗ стал ощутим только недавно, что и вызвало «взрыв».

Для сторонников ужесточения регулирования e-commerce история с Wildberries станет прекрасным поводом снова поднять этот вопрос, заработав политические очки. А онлайн-площадки, как мне кажется, получили еще один стимул для настоящего саморегулирования, о котором так много говорят. Иначе избежать непопулярных решений, которые могут осложнить работу онлайн-торговли для всех сторон, будет крайне сложно.