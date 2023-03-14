Wildberries отрицает информацию о забастовке владельцев ПВЗ

В пресс-службе Wildberries «Ъ» сообщили, что информация о закрытии пунктов выдачи заказов (ПВЗ)и о забастовках не соответствует действительности. Компания подчеркнула, что пункты самовывоза продолжают работу в стандартном режиме. Ранее сообщалось, что приостановили работу пункты в Санкт-Петербурге, Барнауле и Екатеринбурге.

«Сегодня в офис пришли порядка 10-15 человек в сопровождении желтых Telegram-каналов, которые назвали себя "представителями партнерских пунктов выдачи", но отказались предоставлять свои данные как нам, так и сотрудникам правоохранительных органов, которых мы пригласили в офис. Соответственно, у нас нет уверенности, что это были действительно наши партнеры. Telegram-каналы раздули из мухи слона и представили это как "бунт" или "штурм" партнеров, но они представляют лишь 0,1% от их общего количества»,— подчеркнули в пресс-службе.

14 марта в Москве возле главного офиса компании собрались владельцы пунктов выдачи заказов (ПВЗ). Предприниматели намеревались потребовать от Wildberries «справедливых условий» сотрудничества, в том числе, пересмотра политики штрафов.

«Финансовая составляющая оставляет желать лучшего. Нам необходима прозрачность заработка и штрафных санкций, даже если они будут, и так далее»,— сообщил корреспонденту РБК один из собственников ПВЗ Владимир.

Помимо этого, собственники ПВЗ пожаловались на системы оплаты, мотивации, удержаний и пр. «Сейчас все идет в одностороннем порядке со стороны Wildberries, нас это не устраивает»,— указал неназвавшийся собеседник телеканала. Помимо этого, также неназвавшаяся представительница ПВЗ сообщила Telegram-каналу «Осторожно, Москва», что из-за системы штрафов возникли проблемы с выплатой зарплат сотрудникам одного из пунктов.

На сообщения о невыплате зарплат отреагировали в прокуратуре. В пресс-службе Генпрокуратуры РФ сообщили, что подмосковное подразделение надзорного ведомства организует проверки по «размещенным в СМИ сведениям о нарушении трудовых прав работников интернет-магазина Wildberries».

В некоторых регионах из-за недовольства штрафной системой ПВЗ приостановили работу. Издание E1 сообщило об остановке работы в трех пунктах выдачи в Екатеринбурге, Telegram-кнаал издания «Фонтанка» — в нескольких ПВЗ в Санкт-Петербурге. О том, что 15 марта планируется массовая забастовка в десятках городских пунктов, сообщил портал «Чита.ру».

Новость дополняется.