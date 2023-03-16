МИД России раскритиковал заявление Пашиняна о «гаранте безопасности Нагорного Карабаха»

Представитель МИД России Мария Захарова не согласилась с утверждением премьера Армении Никола Пашиняна о том, что «Россия — это гарант безопасности Нагорного Карабаха». Эти слова армянский премьер произнес 14 марта в ходе четырехчасовой пресс-конференции для армянских СМИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мария Захарова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Мария Захарова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Согласно трехстороннему заявлению и последующему решению Совета федерации, президент Российской Федерации получил возможность ввести миротворцев в Нагорный Карабах,— напомнил он.— Все это зафиксировано, гарантом безопасности Нагорного Карабаха является Российская Федерация». Также господин Пашинян признал: потерпев поражение в войне 2020 года, Ереван выполнять функции гаранта для армян Карабаха не может. Однако стоит отметить, что никаких упоминаний о гарантиях со стороны России в отношении Карабаха в трехстороннем заявлении от 9 ноября 2020 года тоже нет.

«Все обязательства нашей стороны четко прописаны в трехстороннем заявлении лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года. Нужно просто открыть этот документ и посмотреть, какие обязательства несет наша сторона, а какие — нет»,— заявила сегодня, 16 марта, на брифинге для журналистов Мария Захарова, отвечая на вопрос «Ъ».

«Мы рассматриваем такие заявления армянского руководства, как продолжение линии, которая была взята на саммите в Праге в октябре 2022 года под эгидой ЕС,— добавила она.— Оставляем на совести руководства Армении попытки возложить на третьи страны ответственность за судьбу Нагорного Карабаха».

Напомним, что в Москве и ранее намекали, что недовольны курсом, который взял Ереван на пражской встрече. Там Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подтвердили приверженность Алма-Атинской декларации, принятой 21 декабря 1991 года (то есть меньше чем через месяц после Беловежских соглашений, положивших конец существованию СССР). Этот документ оговаривает признание границ между всеми пятнадцатью республиками как государственных, а значит, лишает Армению права добиваться какого-либо статуса Карабаха вне Азербайджана.

Кроме того, выступая на брифинге, представитель МИД РФ ответила на вопрос «Ъ» о том, должна ли Россия «защитить Карабах даже в том случае, если Азербайджан захочет взять под контроль новые территории, которые сейчас находятся под контролем миротворцев». «Будущие 3D-прототипирования просто неуместны. Будет что-то, что потребует реакции, мы ее дадим»,— заявила она.

Отреагировала Мария Захарова и еще на одно заявление Никола Пашиняна — о том, что это не Армения выражает намерение выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а, наоборот, «ОДКБ выходит из Армении», к недовольству Еревана. «Когда увидела это заявление, цитату, сразу вспомнились две другие цитаты: Михаила Булгакова "Кто на ком стоял?" и Константина Станиславского "Надо любить искусство в себе, а не себя в искусстве"»,— метафорично высказалась она.

О контактах представителей ЕС и США с Баку и Ереваном читайте в материале «Ъ» «Карабахский конфликт окружили с Запада».

Кирилл Кривошеев, Анастасия Домбицкая