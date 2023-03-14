Премьер Армении выступил многовекторно

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во вторник дал большую пресс-конференцию, на которой рассказал о подготовке мирного договора с Азербайджаном и о многих других вопросах. Среди прочего он заверил: хотя в отношениях с Москвой «есть проблемы», ни о каком кризисе говорить не приходится. Коснулся премьер и непростых отношений с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ): по его словам, это не Армения намерена выйти из блока, а «ОДКБ выходит из Армении», что не может не беспокоить Ереван.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

После того как Баку и Ереван вновь всерьез заговорили о подготовке мирного договора, а власти Азербайджана объявили о начале реинтеграции армянского населения Карабаха, Никол Пашинян дал пресс-конференцию, которая продлилась более четырех часов. За это время армянский премьер успел коснуться многих внутри- и внешнеполитических вопросов.

Например, как заверил господин Пашинян, кризиса в отношениях с Россией, о котором говорят многие, у Армении нет. «В наших отношениях есть проблемы, но они объективные и не могут повлиять на сотрудничество двух стран,— сказал он.— Наши отношения искренние, так как мы говорим, обсуждаем и, конечно, констатируем, что есть проблемы».

В целом, по словам господина Пашиняна, ему совсем не хочется делать глобальный выбор между Россией и Западом, и это нравится далеко не всем. «Нас обвиняют не только в нейтральной, но и не нейтральной позиции. Но наша позиция структурирована: мы члены ОДКБ, ЕАЭС, СНГ, но с другой стороны — члены ООН, Совета Европы, ОБСЕ, международного сообщества. Мы пытаемся быть максимально честным партнером и союзником и максимально ответственным членом международного сообщества»,— сказал он.

Впрочем, как следует из других заявлений премьера, проблемы и недопонимания возникают преимущественно с теми организациями, которые созданы при непосредственном участии России. Особенно это касается ОДКБ, отношения с которой обострились настолько, что 10 марта Ереван даже отказался назначать заместителя генсека организации. Согласно очереди, этот пост должен был занять представитель Армении, но Никол Пашинян дал понять, что назначение ради назначения его не устраивает. «Мы с удовольствием получим квоту замгенсека ОДКБ, если с получением этой должности не выйдет, что мы направляем нашему народу неверный посыл, если это будет еще одним фактором к безопасности. Если этого не произойдет, то мы не видим смысла в этой должности»,— сказал глава армянского правительства.

Кроме того, господин Пашинян подтвердил, что слухи о выходе Армении из ОДКБ, которые последнее время часто встречаются в СМИ, обсуждались и на высшем уровне.

«В 2022 году президент ОДКБ (видимо, имеется в виду Станислав Зась, занимавший должность генсека ОДКБ до 1 января 2023 года.— “Ъ”) сказал мне: в ОДКБ есть опасения, что Армения выйдет из организации. Я ответил, что эти опасения не к месту, но к месту другие опасения, которые есть в Армении, и они касаются того, что ОДКБ выйдет из Армении. И моя оценка такова, что, желая того или не желая, ОДКБ выходит из Армении, и это нас беспокоит».

Разговор об ОДКБ неизбежно повлек за собой рассуждения о безопасности в целом, и тут, как признал господин Пашинян, Армения не может полагаться только на Россию. «Мы должны зафиксировать, что существующая архитектура безопасности не работала. Если быть откровенным, мы знали, что не будет работать»,— сказал он и признал, что его правительство «пытается наладить сотрудничество в военно-политической сфере с многочисленными другими странами». Москва, как он уверяет, в курсе этих попыток.

При этом войну осенью 2020 года, как считает Никол Пашинян, Армения проиграла не из-за недостаточной помощи союзников (хотя ранее он не раз намекал и на этот фактор), а потому, что в армии «действовала пятая колонна». О ком именно идет речь, он конкретизировать не стал.

При этом «пятой колонной» Никол Пашинян, судя по всему, считает и влиятельных российских медиаменеджеров армянского происхождения Маргариту Симоньян и Арама Габрелянова, а также депутата Госдумы Константина Затулина, который всегда выступал за независимость непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Отвечая на вопрос журналиста, он впервые подтвердил, что этим людям действительно запрещен въезд в Армению. «Армения — суверенное государство и имеет право ожидать уважения к себе, применять суверенный инструментарий для пресечения посягательств против своих интересов,— пояснил он.— Уважение нужно проявлять в том числе в отношении избранных народом властей».

Достаточно неожиданно прозвучал и еще один тезис армянского премьера. «Согласно трехстороннему заявлению и последующему решению Совета федерации, президент Российской Федерации получил возможность ввести миротворцев в Нагорный Карабах,— напомнил он.— Все это зафиксировано, гарантом безопасности Нагорного Карабаха является Российская Федерация». Видимо исходя из этого убеждения, Никол Пашинян накануне провел разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого «подчеркнул важность адресной реакции со стороны Российской Федерации» на ситуацию в Лачинском коридоре. Однако стоит отметить, что никаких упоминаний о гарантиях со стороны России в отношении Карабаха в трехстороннем заявлении от 9 ноября 2020 года нет.

Когда же речь зашла о переговорах по мирному договору с Азербайджаном, то господин Пашинян дал понять, что привержен западному формату урегулирования и ожидать скорого перехода к формату российскому не стоит.

«В брюссельском формате переговоров есть фундаментальные проблемы, недавно мы это обсуждали с моим другом главой Евросовета Шарлем Мишелем,— отметил армянский премьер.— Фундаментальная проблема в том, что почти все договоренности не выполняются. Не выполнено более десяти соглашений, в том числе о возвращении пленных». Впрочем, стоит сказать, что западные партнеры Еревана считают иначе. Например, госсекретарь США Энтони Блинкен еще около месяца назад отметил прогресс в отношениях Баку и Еревана.

Однако идея о том, чтобы вести трехсторонние переговоры только президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Шарлем Мишелем в качестве модератора, господину Пашиняну, судя по всему, категорически не нравится. Поэтому на пресс-конференции он вновь вспомнил встречу в Праге, когда за столом присутствовал еще один игрок — президент Франции Эмманюэль Макрон. После этого Ереван настаивал, чтобы такой формат сохранялся и дальше, а вот Баку с этим не согласился. «Если позиция Франции не нравится Азербайджану, то давайте расширим формат: пригласим Германию или пригласим США»,— предложил премьер Пашинян, пояснив, что пражская встреча «была одной из самых эффективных».

Речь о Германии, судя всему, зашла неслучайно. В тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев находился с визитом в Берлине и тоже говорил о мирных переговорах с Арменией — но куда более оптимистично, чем его армянский коллега. «Я считаю, что есть хорошие шансы на достижение договоренности с учетом того, что Армения и Азербайджан признают территориальную целостность и суверенитет друг друга, особенно после встречи в Сочи в октябре прошлого года,— считает господин Алиев.— Мы разработали пять принципов, основанных на международном праве, которые, по нашему мнению, должны лечь в основу мирного соглашения».

Если же верить Николу Пашиняну, то в азербайджанский проект мирного договора умышленно «заложены "мины", чтобы и после его подписания продолжить агрессивную политику в отношении Армении». При этом Баку якобы настаивает на его подписании, «угрожая широкомасштабным наступлением». «Два-три дня назад мы получили комментарии Баку насчет отправленных нами комментариев к мирному договору,— раскрыл он некоторые подробности.— Есть ли продвижение в документе? Нужно подчеркнуть, что некоторое продвижение есть. Но чем дальше мы идем вперед, тем больше фундаментальных проблем проявляется. Например, мы видим, что Азербайджан пытается в рамках договора о мире сформулировать территориальные претензии к Армении, что для нас красная линия».

Кирилл Кривошеев