Минобороны России подтвердило обстрел машины МВД Нагорного Карабаха военными Азербайджана

Вчера, 5 марта, военнослужащие Азербайджана обстреляли автомобиль, в котором находились сотрудники правоохранительных органов Нагорного Карабаха (НКР). В результате боестолкновения погибли пять человек: трое из находившихся в машине, а также двое военнослужащих Азербайджана. Об этом сообщается на сайте Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обстрелянный полицейский автомобиль, в котором передвигались сотрудники паспортно-визового отдела полиции

Фото: police.nk.am Обстрелянный полицейский автомобиль, в котором передвигались сотрудники паспортно-визового отдела полиции

Фото: police.nk.am

По данным ведомства, в автомобиле находилось четыре сотрудника правоохранительных органов НКР — выжил один из них, он ранен. Также ранен один из азербайджанских военных. Как сообщает Минобороны РФ, «усилиями российских миротворцев боестолкновение прекращено».

«По данному факту командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство»,— сообщает ведомство.

Вчера, 5 марта, об инциденте сообщило МВД Нагорного Карабаха. Ведомство сообщило, что диверсионная группа вооруженных сил Азербайджана обстреляла дежурную машину паспортно-визового управления полиции. Сообщалось о погибших и раненых. Вслед за этим Минобороны Азербайджана сообщило о гибели нескольких человек в результате перестрелки, назвав это «очередной провокацией Армении».

По версии азербайджанской стороны, Баку получил информацию о незаконной перевозке оружия, боеприпасов, личного состава по проселочным дорогам с территории Армении в Нагорный Карабах. Якобы военные Азербайджана «предприняли попытку задержания и проверки транспортных средств, осуществляющих незаконные перевозки». В ответ со стороны правоохранителей Нагорного Карабаха был открыт огонь, следовало из сообщения Азербайджана.

Инцидент произошел в районе Хайпалу неподалеку от Лачинского коридора — единственной дороги, которая соединяет Нагорный Карабах и Армению. Этот маршрут заблокирован азербайджанскими активистами с декабря 2022 года. В регионе находится российский миротворческий контингент. Премьер-министра Армении Никол Пашинян обвинял российских миротворцев в неисполнении своих обязанностей. Москва посчитала эти обвинения необоснованными.

Подробнее о последнем инциденте -—в материале «Ъ» «И в мир продолжается бой».

Лусине Баласян