Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Минобороны России подтвердило обстрел машины МВД Нагорного Карабаха военными Азербайджана

Вчера, 5 марта, военнослужащие Азербайджана обстреляли автомобиль, в котором находились сотрудники правоохранительных органов Нагорного Карабаха (НКР). В результате боестолкновения погибли пять человек: трое из находившихся в машине, а также двое военнослужащих Азербайджана. Об этом сообщается на сайте Минобороны РФ.

Обстрелянный полицейский автомобиль, в котором передвигались сотрудники паспортно-визового отдела полиции

Обстрелянный полицейский автомобиль, в котором передвигались сотрудники паспортно-визового отдела полиции

Фото: police.nk.am

Обстрелянный полицейский автомобиль, в котором передвигались сотрудники паспортно-визового отдела полиции

Фото: police.nk.am

По данным ведомства, в автомобиле находилось четыре сотрудника правоохранительных органов НКР — выжил один из них, он ранен. Также ранен один из азербайджанских военных. Как сообщает Минобороны РФ, «усилиями российских миротворцев боестолкновение прекращено».

«По данному факту командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство»,— сообщает ведомство.

Вчера, 5 марта, об инциденте сообщило МВД Нагорного Карабаха. Ведомство сообщило, что диверсионная группа вооруженных сил Азербайджана обстреляла дежурную машину паспортно-визового управления полиции. Сообщалось о погибших и раненых. Вслед за этим Минобороны Азербайджана сообщило о гибели нескольких человек в результате перестрелки, назвав это «очередной провокацией Армении».

По версии азербайджанской стороны, Баку получил информацию о незаконной перевозке оружия, боеприпасов, личного состава по проселочным дорогам с территории Армении в Нагорный Карабах. Якобы военные Азербайджана «предприняли попытку задержания и проверки транспортных средств, осуществляющих незаконные перевозки». В ответ со стороны правоохранителей Нагорного Карабаха был открыт огонь, следовало из сообщения Азербайджана.

Инцидент произошел в районе Хайпалу неподалеку от Лачинского коридора — единственной дороги, которая соединяет Нагорный Карабах и Армению. Этот маршрут заблокирован азербайджанскими активистами с декабря 2022 года. В регионе находится российский миротворческий контингент. Премьер-министра Армении Никол Пашинян обвинял российских миротворцев в неисполнении своих обязанностей. Москва посчитала эти обвинения необоснованными.

Подробнее о последнем инциденте -—в материале «Ъ» «И в мир продолжается бой».

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...