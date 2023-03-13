Путин и Пашинян обсудили безопасность на границе Армении и Азербайджана

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян по телефону обсудили реализацию трехсторонних договоренностей, в том числе обеспечение безопасности на армяно-азербайджанской границе. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Разговор состоялся по инициативе Армении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никол Пашинян и Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Никол Пашинян и Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Рассмотрены практические аспекты реализации всего комплекса известных договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана 2020–2022 годов, включая шаги по обеспечению стабильности и безопасности на армяно-азербайджанской границе, восстановлению экономических и транспортных связей в регионе и подготовке мирного договора между Арменией и Азербайджаном»,— говорится в сообщении Кремля.

5 марта в районе Хайпалу недалеко от Лачинского коридора автомобиль, в котором находились сотрудники правоохранительных органов Азербайджана, обстреляли военные Азербайджана. В ходе перестрелки погибли пять карабахских военных, находившихся в машине, и двое азербайджанских солдат.

12 декабря 2022 года азербайджанские общественники заблокировали Лачинский коридор, обеспечивающий сухопутную связь Армении и Нагорного Карабаха, который со всех сторон окружают войска Азербайджана. Никол Пашинян обвинял российских миротворцев в бездействии.

В феврале 2023-го Международный суд ООН в Гааге потребовал от Азербайджана разблокировать коридор. В конце февраля глава МИД России Сергей Лавров выразил готовность организовать переговоры Армении и Азербайджана.

Подробнее — в материале «Карабахский конфликт окружили с Запада».

Анастасия Ларина