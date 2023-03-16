Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Bloomberg: власти Швейцарии рассматривают вариант слияния UBS и Credit Suisse

Власти Швейцарии изучают все возможные варианты спасения Credit Suisse, среди которых и принудительное объединение банка с UBS. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Bloomberg. При этом, по данным агентства, оба банка выступают решительно против слияния.

По словам источников, и UBS, и Credit Suisse рассматривают поглощение как самую крайнюю меру, учитывая многочисленные сложности для завершения подобной сделки и дублирование сфер влияния. Кроме того, утверждают источники, в UBS очень не хотят брать на себя риски, связанные с Credit Suisse.

По данным Bloomberg, сейчас власти страны рассматривают множество вариантов будущего Credit Suisse. Помимо продажи банка целиком UBS есть вариант его дробления с целью дальнейшей распродажи по частям разным инвесторам.

Credit Suisse уже несколько лет испытывает серьезные проблемы, связанные с чередой громких скандалов. А 2022 год банк завершил с убытком $7,9 млрд, что стало худшим результатом банка с 2008 года. Ситуация для швейцарского банка усугубилась внезапным банкротством Silicon Valley Bank и закрытием Signature Bank, что вызвало массовое беспокойство инвесторов. 13 марта Credit Suisse сообщил, что обнаружил «существенные недостатки» в своих финансовых отчетностях.

После этого многие эксперты заговорили о том, что у Credit Suisse могут быть очень серьезные проблемы: так, известный американский инвестор Роберт Кийосаки сказал, что ожидает его банкротства. А крупнейший акционер Credit Suisse, саудовский Saudi National Bank, отказался от новых вложений в швейцарский банк из-за регуляторных норм. Все это вылилось в обвал котировок акций Credit Suisse 15 марта на 30%, из-за чего банк был вынужден обратиться за помощью к Национальному банку Швейцарии. Сегодня стало известно, что ЦБ Швейцарии одобрил выделение Credit Suisse кредита примерно на 50 млрд швейцарских франков ($53,7 млрд).

Ни в банках, ни в правительстве Швейцарии информацию Bloomberg не комментируют.

Кирилл Сарханянц

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...