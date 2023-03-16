Bloomberg: власти Швейцарии рассматривают вариант слияния UBS и Credit Suisse

Власти Швейцарии изучают все возможные варианты спасения Credit Suisse, среди которых и принудительное объединение банка с UBS. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Bloomberg. При этом, по данным агентства, оба банка выступают решительно против слияния.

По словам источников, и UBS, и Credit Suisse рассматривают поглощение как самую крайнюю меру, учитывая многочисленные сложности для завершения подобной сделки и дублирование сфер влияния. Кроме того, утверждают источники, в UBS очень не хотят брать на себя риски, связанные с Credit Suisse.

По данным Bloomberg, сейчас власти страны рассматривают множество вариантов будущего Credit Suisse. Помимо продажи банка целиком UBS есть вариант его дробления с целью дальнейшей распродажи по частям разным инвесторам.

Credit Suisse уже несколько лет испытывает серьезные проблемы, связанные с чередой громких скандалов. А 2022 год банк завершил с убытком $7,9 млрд, что стало худшим результатом банка с 2008 года. Ситуация для швейцарского банка усугубилась внезапным банкротством Silicon Valley Bank и закрытием Signature Bank, что вызвало массовое беспокойство инвесторов. 13 марта Credit Suisse сообщил, что обнаружил «существенные недостатки» в своих финансовых отчетностях.

После этого многие эксперты заговорили о том, что у Credit Suisse могут быть очень серьезные проблемы: так, известный американский инвестор Роберт Кийосаки сказал, что ожидает его банкротства. А крупнейший акционер Credit Suisse, саудовский Saudi National Bank, отказался от новых вложений в швейцарский банк из-за регуляторных норм. Все это вылилось в обвал котировок акций Credit Suisse 15 марта на 30%, из-за чего банк был вынужден обратиться за помощью к Национальному банку Швейцарии. Сегодня стало известно, что ЦБ Швейцарии одобрил выделение Credit Suisse кредита примерно на 50 млрд швейцарских франков ($53,7 млрд).

Ни в банках, ни в правительстве Швейцарии информацию Bloomberg не комментируют.

Кирилл Сарханянц