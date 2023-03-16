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Коммерсантъ FM
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Credit Suisse займет у ЦБ Швейцарии до $53,7 млрд

Один из крупнейших банков Швейцарии Credit Suisse объявил, что намерен получить от Национального банка около 50 млрд швейцарских франков ($53,7 млрд). Акции кредитной организации накануне, 15 марта, упали на 30% на фоне проблем с отчетностью.

Credit Suisse намерен «получить доступ к покрытой кредитной линии, а также краткосрочному механизму поддержки ликвидности» Нацбанка Швейцарии. «Дополнительная ликвидность поддержит основную деятельность и клиентов Credit Suisse, в то время как Credit Suisse предпринимает необходимые шаги для создания более простого и более ориентированного банка, построенного вокруг потребностей клиентов»,— говорится в сообщении банка.

Credit Suisse 13 марта заявил, что обнаружил «существенные недостатки» в своих финансовых отчетностях. Банк отметил, что намерен внести изменения в процедуры аудита и внутреннего контроля. На этом фоне крупнейший акционер саудовский Saudi National Bank отказался от новых вложений в швейцарский банк из-за регуляторных норм. Американский инвестор Роберт Кийосаки, предсказавший крах Lehman Brothers в 2008 году заявил, что ожидает скорого банкротства Credit Suisse.

После падения акций Credit Suisse обратился за поддержкой к Национальному банку Швейцарии. Регулятор в ответ заявил, что банк соответствует требованиям к капиталу и ликвидности, которые предъявляются к системно значимым банкам, и пообещал предоставить ликвидность при необходимости.

Проблемы у Credit Suisse возникли на фоне краха американских банков Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank, что вылилось в обвал котировок финансовых компаний со всего мира. Всего за пару дней те потеряли в общей сложности $465 млрд от своей рыночной капитализации.

Подробнее о банкротстве — в материале «Ъ» «SVB потянул за собой рынки».

Леонид Уварчев

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