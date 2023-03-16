Минцифры: Wildberries пока не будет выписывать новые штрафы владельцам ПВЗ

Минцифры сообщило, что маркетплейс Wildberries не будет выписывать новые штрафы за возврат бракованного товара владельцам пунктов выдачи заказов (ПВЗ), пока «система дорабатывается». Сегодня, 16 марта, компания временно заморозила начисление штрафов на фоне забастовок владельцев ПВЗ.

«Wildberries борется с подменами дорогостоящих товаров, которые совершаются злоумышленниками на пунктах выдачи заказов. Но мы убеждены, что такая система контроля должна быть прозрачной для партнеров маркетплейса и с возможностью оспаривания»,— говорится в Telegram-канале Минцифры.

С 9 марта Wildberries ввела новые правила для владельцев ПВЗ. С них собирались взимать полную стоимость заказа, если при его возврате на склад будет обнаружен брак или другой товар. Предприниматели также жаловались на систему оплаты, мотивации, удержаний.

В ответ владельцы ПВЗ Wildberries объявили забастовку с требованием отменить штрафы и вернуть выплаченные деньги. СМИ сообщали о закрытии ПВЗ в Санкт-Петербурге, Барнауле, Екатеринбурге, Иркутске, Братске, Усть-Илимске, Ангарске, Чите, Забайкальском крае, Бурятии, Владивостоке, Благовещенске. В Wildberries отрицали забастовку, а также заявляли, что с «партнерами», выбирающими «нецивилизованные формы диалога», сотрудничество будет приостановлено.

Позже сегодня компания объявила об отмене более 10 тыс. штрафов и пообещала, что улучшит сервис по их арбитражу. Wildberries пообещала «разобраться во всех спорных ситуациях».

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Предприниматели дошли до точки».

Лусине Баласян