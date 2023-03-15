Предприниматели дошли до точки

Представители Wildberries со второй попытки пришли на встречу с депутатами. Парламентарии передали им требования владельцев ПВЗ и обязали до пятницы обозначить свою позицию по конфликту с предпринимателями. Из-за этой ситуации в Госдуме ранее заявили, что подготовят новые правила регулирования работы маркетплейсов. Генпрокуратура, в свою очередь, начала проверять информацию о нарушении трудовых прав работников онлайн-магазина. Тем временем владельцы пунктов выдачи, которые устроили забастовку, говорят, что им приходят уведомления о расторжении договоров. В Wildberries уверяют, что сотрудничество приостановлено только с партнерами, которые выбирают «нецивилизованные формы диалога». Подробности — у Владислава Викторова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

У крупнейшего онлайн-магазина Wildberries 33 тыс. пунктов выдачи заказов. Почти 14 тыс. из них партнерские. С марта руководство площадки ввело для них новую систему штрафов. Как поясняли в компании, внутренний алгоритм, проанализировав причины подмены, порчи товаров и возвратов по браку, пришел к выводу, что почти всегда в этом виноваты владельцы ПВЗ. Поэтому теперь с них могут удержать 100% от стоимости возвращенного заказа.

Затем Wildberries еще и запретил выводить средства, если у владельца пункта выдачи накопился долг. Это заставило предпринимателей объявить забастовку, а некоторые из них во вторник пришли в офис компании, чтобы поговорить с руководством, но охрана их не пустила. В итоге сейчас борцы за свои права буквально лишились бизнеса, говорит владелец одного из ПВЗ Никита:

«Wildberries начал блокировать пункты выдачи партнеров, которые были на встрече. К ним стали приезжать водители на "ГАЗелях", пытаются забрать товар. Маркетплейс основывается на том, что буквально за день до того, как мы пытались встретиться с представителями, в договор оферты внесли новый пункт о том, что за клевету, распространение ложной информации по поводу Wildberries площадка может расторгнуть договор в одностороннем порядке».

Недовольные новой политикой штрафов предприниматели заявляли, что анонсированная на среду забастовка должна была пройти «в рамках закона», то есть пункты выдачи откроются, но не будут выдавать заказы. Сколько именно точек присоединились к акции, неизвестно, но, судя по публикациям СМИ, десятки пунктов перестали работать на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Часть закрылась и в Московском регионе.

Однако сообщения о расторжении договоров с Wildberries стали получать и те, кто не присоединился к забастовке, говорит Кристина, у которой закрылось девять пунктов: «Закрываются пункты у тех, кто был в группе под названием "Профсоюз", кто не звал на митинги, не просил закрываться. Мы просто общались с людьми, говорили, что есть такая проблема, мол, давайте скооперируемся, придем. Мы так и сделали — мы пришли. У меня девять деактивированных пунктов, из-за чего мой ущерб — 150 тыс. руб. в день».

В Wildberries уверяют: никакого бунта нет и все клиенты могут получить заказы без каких-либо ограничений. В то же время площадка открыта к диалогу с предпринимателями, но только к цивилизованному, заявила представитель маркетплейса Анфиса Ронжина:

«Пункты выдачи заказов Wildberries продолжают работать в обычном режиме, информация о забастовках не соответствует действительности.

Мы открыты к диалогу и к коммуникациям со всеми. В то же время с партнерами, которые выбирают нецивилизованные формы диалога, например, угрожают представителям компании и предпринимают попытки сорвать работу офиса, такое сотрудничество может быть приостановлено в целях безопасности».

По оценкам первого зампреда комитета Госдумы по контролю Дмитрия Гусева, в результате конфликта могли пострадать больше 3,5 тыс. предпринимателей. Поэтому он намерен обсуждать ситуацию на более высоком уровне: «Наши юристы изучают правовую ситуацию, и, если это потребуется, мы готовы обратиться и в Федеральную антимонопольную службу, и в правоохранительные органы.

Мы также готовим поправки в действующее законодательство для того, чтобы не допустить подобных ситуаций в других маркетплейсах. Этот случай требует вмешательства всей Государственной думы и поправок в законодательство. Мы уверены, что такой вопрос можно решить за столом переговоров».

“Ъ FM” обратился за комментарием и к бизнес-омбудсмену Борису Титову. Он ответил, что «ничего об этом не знает». Поддержать предпринимателей пообещали в Корпорации МСП. Собеседники “Ъ FM” отмечают: чем дольше тянется конфликт, тем больше убытки владельцев пунктов выдачи заказов. В некоторых случаях они уже исчисляются сотнями тысяч рублей. Все это может привести к нарушению логистических цепочек компании, и в итоге проиграют в споре все.

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Светлана Белова, Сабина Адлейба