Белый дом: отправка Польшей истребителей МиГ-29 Украине не меняет позиции США по отправке F-16

Решение властей Польши передать Украине истребители МиГ-29 не меняет планов Соединенных Штатов по отправке Киеву F-16. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. По его словам, как и прежде, Вашингтон не рассматривает такие поставки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Истребитель F-16 Фото: Johanna Geron / Reuters Джон Кирби Фото: Reuters / Evelyn Hockstein/File Photo Следующая фотография 1 / 2 Истребитель F-16 Фото: Johanna Geron / Reuters Джон Кирби Фото: Reuters / Evelyn Hockstein/File Photo

«Это не меняет наших планов относительно F-16. Прямо сейчас это не рассматривается. И заявление другой страны по поводу поставок боевых самолетов не повлияет и не изменит нашего самостоятельного решения»,— сказал журналистам Джон Кирби (цитата по «РИА Новости»).

Президент Польши Анджей Дуда сегодня, 16 марта, сообщил, что в ближайшие дни на Украину будут доставлены четыре МиГ-29. По его словам, Варшава «буквально сейчас» отправляет эти самолеты Киеву. МиГ-29 Польша получила в начале 1990-х годов из запасов армии ГДР.

Украинская сторона говорила, что нуждается в 180 истребителях. О готовности отправить ВСУ МиГ-29 также сообщала Словакия. Однако конкретных сроков названо не было. Вместе с тем Украина просила о поставках F-16 — истребителя четвертого поколения.

Президент США Джо Байден неоднократно утверждал, что Украина не нуждается в оружии подобного типа. Его помощник по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что поставки F-16 Украине — вопрос долгосрочной перспективы.

За военным конфликтом на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян