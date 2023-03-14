Недавние инциденты с беспилотниками над Черным морем

14 марта европейское командование вооруженных сил США сообщило о столкновении российского реактивного истребителя Су-27 с американским беспилотником MQ-9 Reaper над Черным морем. В Минобороны РФ в ответ заявили, что российские истребители не вступали в контакт с БПЛА и не применяли бортовое вооружение. Какие беспилотники были зафиксированы и сбиты над акваторией Черного моря за последнее время — в справке «Ъ».

23 августа 2022 года губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что системы ПВО сбили беспилотный летательный аппарат над морем вблизи Севастополя. По словам главы региона, операция прошла «хорошо».

28 августа системы ПВО сбили БПЛА над морем в районе мыса Херсонес. Михаил Развожаев заявлял, что ситуация находится под контролем. Он также проинформировал о пожаре в СНТ «Муссон», который, по его словам, «никак не связан с работой ПВО».

29 октября в районе 4:30 корабли Черноморского флота сбили несколько БПЛА в акватории Севастополя, в том числе надводный. Власти отмечали, что в городе нет повреждений помимо треснувшего стекла в общежитии Севастопольского профессионального художественного колледжа.

8 ноября системы ПВО сбили БПЛА над акваторией Севастополя.

22 ноября Михаил Развожаев сообщил, что над акваторией Черного моря при попытке подлета к Балаклавской ТЭС силами ПВО были сбиты два БПЛА. Власти не зафиксировали пожаров и повреждений гражданской инфраструктуры.

23 ноября Минобороны сообщило, что российские средства ПВО за сутки сбили пять беспилотников в районе газоконденсатных месторождений в Черном море и вблизи Севастополя. В тот же день СМИ на основе информации портала отслеживания авиаперелетов Flightradar сообщили, что накануне недалеко от Крымского полуострова зафиксирован пролет RQ-4 Global Hawk.

6 декабря Михаил Развожаев снова сообщил, что сбиты два БПЛА на большом расстоянии от берега.

8 декабря 2023 года дежурный корабль Черноморского флота сбил БПЛА над морем вблизи Севастополя.

В ночь на 4 января сбит БПЛА над морем вблизи аэродрома Бельбек.

7 января Михаил Развожаев сообщил, что силы ПВО сбили БПЛА над Северным молом.

16 января силы ПВО и Черноморского флота сбили семь БПЛА над морем. По словам Михаила Развожаева, не пострадали «никакие объекты ни в городе, ни в акватории».

7 февраля СМИ на основе информации портала отслеживания авиаперелетов Flightradar сообщили, что в акватории Черного моря зафиксирован стратегический разведывательный БПЛА RQ-4B Global Hawk с позывным FORTE11. По их информации, аппарат в течение 14 часов собирал информацию вдоль побережья Крыма и Кубани.

16 февраля над Черным морем вблизи Севастополя средствами ПВО сбиты два беспилотника. Михаил Развожаев также сообщил, что еще несколько БПЛА сбили в зоне Республики Крым.