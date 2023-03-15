По чью душу «жнец»

Инцидент с крушением американского беспилотника MQ-9 Reaper («Жнец») над Черным морем при участии российского истребителя Су-27 стал первым зафиксированным столкновением РФ и США с начала военной операции на Украине. Москва и Вашингтон признают всю серьезность ситуации, при этом возлагая на противоположную сторону вину за произошедшее. В то же время комментарии с обеих сторон сигнализируют о желании постепенно замять инцидент, не допустив военной эскалации между двумя государствами. Вечером в среду ситуацию обсудили министры обороны РФ и США Сергей Шойгу и Ллойд Остин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран MQ-9 Reaper

Фото: Business Wire / AP MQ-9 Reaper

Фото: Business Wire / AP

Спустя сутки после падения американского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) MQ-9 Reaper в Черное море (см. “Ъ” от 15 марта) версии Москвы и Вашингтона о произошедшем не изменились. В Минобороны РФ заверяют, что аппарат нарушил «границы района временного режима использования воздушного пространства», установленного Россией после ввода войск на территорию Украины в прошлом году, а затем «в результате резкого маневрирования перешел в неуправляемый полет» и в итоге рухнул в воду.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в среду в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» этот тезис развил, сказав: «США игнорируют полностью тот факт, что после начала специальной военной операции наши военные объявили соответствующие районы Черного моря, прилегающие к берегу в определенных местах, как районы, которые имеют ограниченный статус для использования любыми летательными аппаратами».

По словам министра, «вызывающее игнорирование этого объективного факта, конечно, наводит на мысль о том, что американская сторона пытается постоянно искать какие-то провокации для нагнетания своих конфронтационных подходов».

Напомним, что американские военные, напротив, утверждают: небезопасный маневр совершал российский истребитель Су-27, который задел винт дрона, в результате чего беспилотник и потерпел крушение. При этом официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс в среду уточнил в интервью MSNBC: в Вашингтоне считают, что действия российских военных, вероятно, были непреднамеренными. Со схожим заявлением выступили и в Пентагоне.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 15 марта, Владимиру Путину оперативно доложили об инциденте, однако контактов на высшем уровне — то есть с президентом США Джо Байденом — по этому поводу не было. При этом господин Песков отметил, что отношения Москвы и Вашингтона «находятся в низшей точке, в весьма плачевном состоянии». «Разумеется, каждая из стран будет отстаивать свои интересы в диалоге. Но при этом Россия никогда не отказывалась от конструктивного диалога, не отказывается и сейчас»,— заверил господин Песков.

Диалог действительно ведется. Вечером в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином. Контакт — первый с октября прошлого года — состоялся по инициативе американской стороны. «Как я уже не раз говорил, важно, чтобы великие державы служили образцом транспарентности и коммуникаций»,— рассказал после этого министр обороны США. И добавил: «Инциденты случаются, США не ищут вооруженного конфликта с Россией». Кроме того, в среду председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал армии США Марк Милли анонсировал разговор с начальником российского Генштаба Валерием Герасимовым.

Обсуждали инцидент и по дипломатической линии. Накануне в Госдепартамент был вызван посол РФ в США Анатолий Антонов. По итогам беседы с помощником госсекретаря по делам Европы и Евразии Карен Донфрид российский дипломат назвал состоявшийся разговор «конструктивным». Он выразил надежду на то, что после инцидента США «воздержатся от дальнейших спекуляций в медийном пространстве» и прекратят полеты у российских границ. Посол заверил, что Москва не стремится к конфронтации с Вашингтоном, выступает за «прагматичное сотрудничество» в интересах народов двух стран и настроена на сохранение открытых линий коммуникаций. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби также остался доволен беседой и как минимум пользой от «поддержания открытыми дипломатических каналов».

Правда, в Вашингтоне отмечают, что инцидент произошел над нейтральными водами Черного моря, а значит, беспилотник имел полное право там находиться, несмотря на возражения Москвы.

Ллойд Остин во время десятого заседания контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн» 15 марта заверил, что «США будут продолжать летать и действовать там, где это разрешает международное право». Он посоветовал России выполнять полеты «безопасно и профессионально».

Некоторые наблюдатели на Западе предположили, что РФ намеренно довела дрон до падения, чтобы завладеть аппаратом и изучить установленное на него оборудование. Ряд западных СМИ даже показали видеосимуляцию случившегося, согласно которой самолеты Су-27 вначале сбрасывали на БПЛА топливо, а затем один из истребителей, пролетая под объектом, задел винт дрона. В России подобную версию не подтверждали, однако Джон Кирби еще 14 марта на всякий случай заявил: Вашингтон не хочет, чтобы обломки MQ-9 Reaper попали в руки кого-либо, кроме американцев, и принимает меры для защиты своей собственности.

Уже 15 марта господин Кирби отметил, что обломки до сих пор не подняты со дна, и признал: у США, возможно, так и не получится до них добраться. «Он упал очень-очень глубоко в Черное море. Мы все еще пытаемся понять, можно ли приложить какие-то усилия, чтобы его достать»,— сказал представитель Белого дома. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, в свою очередь, заверил, что у России как раз есть технические возможности для обнаружения и изучения обломков БПЛА.

При этом газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что на аппарате не было никаких вооружений, хотя он технически и мог нести ракеты Hellfire. Кроме того, беспилотник не был оснащен какими-либо передовыми датчиками, за попадание которых в распоряжение России Соединенные Штаты могли бы переживать. Как утверждает издание, эти два обстоятельства говорят о том, что получение российской стороной доступа к обломкам не должно стать большой проблемой для Вашингтона. Тем более что в среду в Пентагоне рассказали о принятии мер по дистанционному уничтожению того, что теоретически могло представлять ценность в беспилотнике.

В общем, судя по всем комментариям, Москва и Вашингтон решили чрезмерно не эскалировать ситуацию. А вот в Киеве не остались в стороне и сочли события 14 марта попыткой России «расширить зону конфликта».

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, РФ тем самым хочет вовлечь в боевые действия другие страны, поскольку оказалась перед лицом «стратегического поражения» на Украине. Подобную версию ни в Москве, ни в Вашингтоне комментировать не стали.

Зато происшествие подпитало набирающие силу с подачи ряда республиканцев (включая двух самых популярных среди избирателей — экс-президента Дональда Трампа и губернатора Флориды Рона Десантиса) разговоры о необходимости сокращения нынешних объемов военной помощи Украине (см. “Ъ” от 15 марта). Как отметил телеканал CNN, «уничтожение американского беспилотника российским истребителем над Черным морем сделало на шаг ближе сценарий, которого все боялись с начала войны,— прямого столкновения между США и РФ». В других американских СМИ также появились мнения, что инцидент подкрепляет опасения тех, кто считает нынешний курс Вашингтона по поддержке Киева рискованным вплоть до перерастания в третью мировую войну.

Впрочем, Ллойд Остин, открывая заседание «Рамштайн-10», заверил, что сейчас мир находится «в решающем моменте борьбы Украины за свободу», и гарантировал Киеву «неизменную решительность и единство». По его словам, международная коалиция должна предоставить Украине всевозможные средства для ведения боевых действий и удовлетворить потребности украинских вооруженных сил «весной, а также в будущем».

Алексей Забродин