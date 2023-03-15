Что представляет собой американский беспилотник MQ-9 Reaper

14 марта в небе над Черным морем был выведен из строя американский беспилотник MQ-9 Reaper. Что известно об этом аппарате — в материале «Ъ».

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Модульный разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 Reaper («Жнец») был разработан компанией General Atomics Aeronautical Systems, подразделением корпорации General Dynamics. Первый полет состоялся 2 февраля 2001 года.

MQ-9 Reaper используется для сбора разведывательных данных и поражения динамических целей. Изначально дрон предназначался для нанесения ударов с применением ракет класса «воздух-земля». Однако в 2020 году сообщалось об успешных испытаниях с применением высокоточной ракеты класса «воздух-воздух» AIM-9X (они обычно применяются истребителями пятого поколения F-22 и F-35).

Вся система состоит из беспилотника, наземной станции управления, линии связи Predator Primary Satellite Link, систем поддержки и команды операторов (пилота и военного члена экипажа, управляющего датчиками и вооружением).

MQ-9 Reaper может нести ракеты «воздух-земля» AGM-114 Hellfire, бомбы Mark 82 c лазерным или GPS-наведением, а также ракеты класса «воздух-воздух» AIM-9X.

Длина дрона — 11 м, размах крыла — 20 м, грузоподъемность — 1700 кг. Он оснащен турбовинтовым двигателем мощностью 900 л. с., позволяющим развивать скорость более 400 км/ч. Потолок полета составляет 15 тыс. м. Аппарат может держаться в воздухе около суток.

Стоимость беспилотника — от $16 млн до $30 млн. В разные годы сообщалось о боевом применении MQ-9 Reaper в Ираке, Афганистане, Сирии и Йемене. Аппарат также используется для патрулирования границы с Мексикой. По данным СМИ, MQ-9 Reaper использовался при ликвидации иранского генерал-майора Касема Сулеймани в 2020 году.