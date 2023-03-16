ЕЦБ повысил ключевые ставки на 0,5%

Европейский центральный банк (ЕЦБ) объявил о повышении трех ключевых ставок на 50 базисных пунктов и заявил, что готов продолжить повышать их в случае необходимости.

С 22 марта будут повышены процентная ставка по основным операциям рефинансирования, а также процентные ставки по линии маржинального кредитования и депозитной линии до 3,50%, 3,75% и 3,00% соответственно. По мнению ЕЦБ, повышение ставок должно приблизить еврозону к среднесрочному целевому показателю инфляции в 2%.

По последним оценкам ЕЦБ, инфляция в еврозоне составит в среднем 5,3% в 2023 году, 2,9% – в 2024 году и 2,1% – в 2025 году. При этом в заявлении центрального банка отмечается, что эти прогнозы делались еще в начале марта, до недавних потрясений на финансовых рынках. Под ними ЕЦБ подразумевает крах американских банков Silicon Valley Bank и Signature Bank, а также проблемы Credit Suisse. «Эта напряженность выливается в дополнительную неопределенность в отношении базовых оценок инфляции и экономического роста», – говорится в заявлении ЕЦБ.

ЕЦБ активно поднимает учетные ставки для борьбы с инфляцией, которая в последние месяцы хотя и несколько замедлилась, но все еще остается высокой для ЕС — 8,5%. Максимальный уровень инфляции в еврозоне был зафиксирован в октябре прошлого года — 10,6%.

Кирилл Сарханянц