Инфляция в еврозоне в феврале составила 8,5%

Инфляция в еврозоне по итогам февраля, по предварительным подсчетам Европейского статистического агентства (Eurostat), составила 8,5%. По сравнению с январем уровень инфляции снизится на 0,1%, это будет уже четвертый месяц подряд, когда инфляция в еврозоне уменьшается. Максимальный уровень инфляции в еврозоне был зафиксирован в октябре прошлого года — 10,6%.

Снижение уровня инфляции, пусть и весьма условное, связано с падением цен на энергоносители. Если по итогам января рост цен на них составил 18,9% в годовом выражении, то по итогам февраля этот показатель должен снизиться до 13,7%. При этом цены на продукты питания, алкоголь и табак, напротив, заметно вырастут по сравнению с январем: инфляция в этой категории составит 15% в годовом выражении против 14,1% в январе.

Прогнозы Eurostat разошлись с ожиданиями аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal. Те прогнозировали, что инфляция в еврозоне по итогам февраля составит 8,2%.

Кирилл Сарханянц