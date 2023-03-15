Европейские индексы снизились из-за падения акций Credit Suisse

Сегодня, 15 марта, основные европейские индексы сильно снизились после падения акций швейцарского банка Credit Suisse. Британский фондовый индекс FTSE 100 упал почти на 3,8% — это самое сильное снижение с начала пандемии COVID-19 три года назад. Общеевропейский Stoxx 600 снизился на 2,9%, немецкий DAX — на 3,3%, французский CAC 40 — на 3,6%.

Акции Credit Suisse, который вчера сообщил о серьезных проблемах с отчетностью, упали сегодня на 30% после того, как его крупнейший акционер Saudi National Bank сообщил, что не будет вкладывать в него дополнительные средства. К окончанию торгов они чуть восстановились, но были почти на 25% ниже, чем во вторник. Европейский банковский индекс снизился в среду на 7%.

Яна Рождественская