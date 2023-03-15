Пентагон и Минобороны России раскрыли подробности разговора Шойгу и Остина

Пентагон прокомментировал разговор главы ведомства Ллойда Остина с главой российского Минобороны Сергеем Шойгу. Как сказано в пресс-релизе, министры обсуждали инцидент с падением американского БПЛА в Черном море, господин Остин подчеркнул, что «Соединенные Штаты будут продолжать летать и действовать везде, где это позволяет международное право».

«15 марта министр обороны Ллойд Дж. Остин III поговорил по телефону с министром обороны России Сергеем Шойгу относительно недавнего непрофессионального, опасного и безрассудного поведения российских военно-воздушных сил в международном воздушном пространстве над Черным морем»,— говорится в сообщении Минобороны США по итогам беседы.

Ранее о разговоре сообщило Минобороны РФ. Тема беседы не уточнялась. Российское военное ведомство заявило, что переговоры прошли по инициативе США. Позже в Минобороны РФ сообщили, что «основное внимание было уделено обмену мнениями о причинах и последствиях инцидента с крушением БПЛА США 14 марта в Черном море».

Российское военное ведомство отметило, что полеты американских стратегических БПЛА носят провокационный характер, что может привести к эскалации обстановки в Черноморской зоне. Хотя Москва не заинтересована в подобном развитии событий, но на все провокации и впредь будет отвечать «соразмерно», сообщает Минобороны РФ.

Сергей Шойгу во время разговора указал, что привело к инциденту с БПЛА. «Причиной … стали действия США по несоблюдению заявленной РФ зоны ограничения полетов, установленной в связи с проведением специальной военной операции»,— цитирует военное ведомство министра. Также на произошедшее повлияло «усиление разведдеятельности против интересов РФ, заявил Сергей Шойгу.

14 марта над Черным морем был выведен из строя беспилотник MQ-9 Reaper. Американские военные утверждали, что он упал из-за маневра российского истребителя Су-27. По версии Минобороны России, беспилотник нарушил «границы района временного режима использования воздушного пространства», после «перешел в неуправляемый полет» и упал в море.