Начальники генштабов РФ и США провели телефонные переговоры

Начальник Генштаба вооруженных сил РФ — первый замглавы Минобороны Валерий Герасимов провел телефонные переговоры с председателем комитета начальников штабов вооруженных сил США Марком Милли. Минобороны РФ сообщило о разговоре в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Детали переговоров не раскрываются. Отмечается только, что контакт состоялся «в развитие телефонных переговоров» министра обороны РФ Сергея Шойгу и министра обороны США Ллойда Остина, которые обсуждали инцидент с американским беспилотником над Черным морем. Господин Шойгу в разговоре с американским коллегой назвал причиной произошедшего «действия США по несоблюдению заявленной РФ зоны ограничения полетов, установленной в связи с проведением специальной военной операции». Господин Остин заявил, что США продолжат «летать и действовать везде, где это позволяет международное право».

14 марта над Черным морем был выведен из строя беспилотник MQ-9 Reaper. Американские военные утверждали, что он упал из-за маневра российского истребителя Су-27. По версии Минобороны РФ, беспилотник «в результате резкого маневрирования перешел в неуправляемый полет» и упал в море.

О последствиях инцидента — в материале «Ъ» «По чью душу "жнец"».

Леонид Уварчев