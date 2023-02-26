Еврокомиссия запретила сотрудникам использовать TikTok на служебных смартфонах

Еврокомиссия потребовала от своих сотрудников удалить приложение видеосервиса TikTok, принадлежащего китайской компании ByteDance, со служебных смартфонов, а также с личных смартфонов, в которых есть доступ к служебным данным. Это объяснили соображениями конфиденциальности данных и усилением кибербезопасности.

Как заявил в четверг еврокомиссар по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретон, Совет Евросоюза также запретил своим сотрудникам использовать приложения на смартфонах, на которых есть доступ к сервисам ЕС. В пятницу Европейская внешнеполитическая служба запретила своим сотрудникам использовать приложение TikTok на телефонах, в которых есть доступ к служебным данным. В самой TikTok заявили, что удивлены и разочарованы тем, что европейские власти приняли эти решения без предварительного обсуждения с компанией.

Ранее похожие меры уже ввели в США. В декабре прошлого года был принят закон, запрещающий федеральным служащим использовать TikTok на гаджетах, принадлежащих федеральным правительственным учреждениям. Такие же запреты ввели и для региональных чиновников в ряде американских штатов. В марте генеральному директору TikTok Шоу Зи Чу придется предстать перед американским Конгрессом и ответить на вопросы о конфиденциальности данных пользователей из США, а также о доступе китайских властей к таким данным.

Яна Рождественская