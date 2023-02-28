В Канаде запретили использовать TikTok на мобильных устройствах правительства

В Канаде с сегодняшнего дня, 28 февраля, запретили использовать TikTok на всех государственных мобильных устройствах. Их пользователям также заблокируют возможность загрузки приложения в будущем. Об этом говорится в заявлении секретариата канадского Совета казначейства.

Директор по информационным технологиям Канады определил, что приложение «представляет неприемлемый уровень риска для конфиденциальности и безопасности». Утверждается, что решение удалить и заблокировать TikTok с мобильных устройств чиновников принято «в качестве меры предосторожности», так как «методы сбора данных TikTok обеспечивают широкий доступ к содержимому телефона».

«Хотя риски использования этого приложения очевидны, на данный момент у нас нет доказательств того, что правительственная информация была скомпрометирована. Для широкой публики решение использовать приложение является личным выбором»,— добавили в ведомстве.

Кроме того, Белый дом США дал всем федеральным агентствам 30 дней на то, чтобы удалить TikTok со всех правительственных устройств. Американский Сенат в декабре 2022 года проголосовал за запрет TikTok на устройствах, которые принадлежат правительственным учреждениям, а гендиректор TikTok Шоу Зи Чу предстанет перед Конгрессом. В феврале 2023-го использовать сотрудникам TikTok на служебных смартфонах запретила Еврокомиссия.

О претензиях к приложению — в материале «Ъ» «Америка рвет китайские сети».

Лаура Кеффер