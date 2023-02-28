СМИ: Белый дом потребовал от федеральных агентств удалить TikTok с корпоративных устройств

В течение 30 дней правительственные учреждения в США должны будут удалить приложения китайской социальной сети TikTok с корпоративных устройств. Как сообщают агентство Reuters и CBS News, директиву об удалении программ ведомствам направила администрация президента США Джо Байдена.

15 декабря 2022 года Сенат США проголосовал за запрет TikTok на устройствах, которые принадлежат правительственным учреждениям. Американские власти считают, что платформа китайской компании ByteDance может шпионить за американцами.

26 февраля использовать сотрудникам TikTok на служебных смартфонах запретила Еврокомиссия. От сотрудников ЕК также потребовали удалить программы с личных смартфонов, имеющих доступ к служебным данным.