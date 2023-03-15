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Коммерсантъ FM
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Украина намерена усиливать оборону Бахмута

Ставка верховного главнокомандующего Украины решила усиливать оборону Бахмута (Артемовск), сообщил президент Владимир Зеленский. По информации СМИ, США как минимум с января рекомендуют вывести войска из города и сосредоточить усилия на запланированном контрнаступлении.

«Провел заседание ставки. Доклады главкома, разведки, командующих направлений. Основное внимание — оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" и Бахмут. Есть четкая позиция всей ставки: усиливать это направление»,— сказал господин Зеленский в обращении, которое опубликовано на его сайте.

Господин Зеленский ранее на этой неделе говорил, что в боях в Донбассе решается будущее для всей Украины. Бои за Бахмут продолжаются с лета.

По информации СМИ, у украинских и американских военных разный взгляд на необходимость сохранения за Украиной контроля над Бахмутом по донецкому направлению. Киев выступает за продолжение обороны города и усиление операции. По мнению Белого дома, отступление ВСУ от Бахмута не будет иметь стратегического значения.

Леонид Уварчев

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