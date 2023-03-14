Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Зеленский считает бои в Донбассе решающими для будущего Украины

Президент Украины Владимир Зеленский вновь заявил об «очень жесткой» ситуации с боями в Донбассе. По его мнению, в них решается будущее для всей страны.

«Очень жестко на востоке — очень болезненно. Надо уничтожить военную мощь врага — и мы уничтожим. Белогоровка и Марьинка, Авдеевка и Бахмут, Угледар и Каменка — и все другие места, где сейчас решается, каким будет наше будущее»,— сказал господин Зеленский в обращении, которое опубликовано на его сайте.

Глава государства также рассказал о решении правительства увеличить расходы на оборону. На нее будет направлено еще 0,5 трлн гривен (свыше $13,5 млрд). Деньги нужны для обеспечения военных и для закупки оборонного оборудования, включая дроны.

По информации СМИ, у украинских и американских военных разный взгляд на необходимость сохранения за Украиной контроля за Бахмутом по донецкому направлению. Киев выступает за продолжение обороны города и усиление операции. По мнению Белого дома, отступление ВСУ от Бахмута не будет иметь стратегического значения. Как утверждали американские СМИ, Вашингтон призывает Киев сосредоточиться на контрнаступлении по южному направлению.

Леонид Уварчев

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...