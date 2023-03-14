Зеленский считает бои в Донбассе решающими для будущего Украины

Президент Украины Владимир Зеленский вновь заявил об «очень жесткой» ситуации с боями в Донбассе. По его мнению, в них решается будущее для всей страны.

«Очень жестко на востоке — очень болезненно. Надо уничтожить военную мощь врага — и мы уничтожим. Белогоровка и Марьинка, Авдеевка и Бахмут, Угледар и Каменка — и все другие места, где сейчас решается, каким будет наше будущее»,— сказал господин Зеленский в обращении, которое опубликовано на его сайте.

Глава государства также рассказал о решении правительства увеличить расходы на оборону. На нее будет направлено еще 0,5 трлн гривен (свыше $13,5 млрд). Деньги нужны для обеспечения военных и для закупки оборонного оборудования, включая дроны.

По информации СМИ, у украинских и американских военных разный взгляд на необходимость сохранения за Украиной контроля за Бахмутом по донецкому направлению. Киев выступает за продолжение обороны города и усиление операции. По мнению Белого дома, отступление ВСУ от Бахмута не будет иметь стратегического значения. Как утверждали американские СМИ, Вашингтон призывает Киев сосредоточиться на контрнаступлении по южному направлению.

Леонид Уварчев