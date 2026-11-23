Пошлины дошли до Верховного суда
Когда государственные органы не должны платить за обжалование судебных решений
Верховный суд (ВС) решит, в каких случаях госорган освобождается от уплаты пошлины за обжалование судебного акта, что крайне важно, учитывая их повышение с сентября 2024 года в десятки раз. В разбирательстве минтранса Краснодарского края со своим подрядчиком кассационный суд счел, что спор не связан с защитой государственных интересов и возник не из публичных, а из гражданских правоотношений, поэтому министерство не освобождается от уплаты пошлины. Теперь по жалобе ведомства дело рассмотрит экономколлегия ВС.
В ВС поступил на рассмотрение спор минтранса Краснодарского края с ООО «Доргеопроект». В мае 2022 года стороны заключили госконтракт, по которому фирма должна была разработать документацию на ремонт перехода через реку Псекупс в городе Горячий Ключ. В августе 2022 года министерство решило, что подрядчик не исполнил свои обязательства, и на этом основании расторгло госконтракт в одностороннем порядке, а затем — в декабре того же года — заключило идентичный договор с другой фирмой, однако цена выросла на 1,46 млн руб.
В декабре 2023 года контрольно-счетная палата Краснодарского края по итогам проверки законности и эффективности расходов на закупки вынесла представление госзаказчику. Министерство региона отреагировало на претензии и в январе 2024 года потребовало от первоначального исполнителя контракта — «Доргеопроекта» — возместить 1,46 млн руб. разницы в стоимости. Разрешить разногласия миром не удалось, и спор перешел в судебную плоскость.
Частный или публичный интерес
В июле 2025 года Арбитражный суд Краснодарского края, а вслед за ним и апелляция отказали минтрансу во взыскании убытков с подрядчика. В решениях говорилось, что ранее «Доргеопроект» успешно оспорил односторонний отказ властей от госконтракта в судах и даже взыскал с министерства 561,5 тыс. руб. задолженности. То есть к заключению нового контракта по более высокой цене привел неправомерный отказ самого министерства от первоначальной сделки, а не нарушения со стороны компании, сочли суды.
Минтранс Краснодарского края с таким исходом не согласился и обжаловал отказ в окружную кассацию. Но Арбитражный суд Северо-Кавказского округа и вовсе вернул жалобу властей без рассмотрения, поскольку к ней не были приложены документы об уплате госпошлины за оспаривание решений нижестоящих инстанций. Региональное ведомство возражало, что не обязано ее платить, так как ст. 333.37 Налогового кодекса РФ освобождает госорганы, выступающие истцами или ответчиками в арбитражных судах, от уплаты пошлины. Однако кассационный суд этот аргумент отверг, причем сославшись на обзор судебной практики ВС от 27 ноября 2024 года.
В обзоре говорилось, что льгота по уплате пошлины не применяется, если учреждение, выполняющее функции органа госвласти, участвует в споре, «не связанном с защитой государственных, общественных интересов и возникшем из гражданских правоотношений (в частности, в споре об исполнении контракта по оплате поставленных энергоресурсов, товаров, оказанных услуг, результатов выполненных работ)». В этом случае возник как раз гражданско-правовой спор с подрядчиком о возмещении убытков по замещающей сделке, министерство выступает здесь в качестве равноправного участника отношений, поэтому от уплаты госпошлины минтранс не освобождается, решила окружная кассация.
Ведомство обжаловало возврат кассационной жалобы, но окружной суд оставил свое определение в силе. Тогда краевые власти обратились в ВС.
В своей жалобе министерство подчеркивает, что является органом исполнительной власти субъекта РФ, поэтому имеет право на освобождение от уплаты госпошлины.
К тому же отношения, связанные с исполнением госконтракта, «имеют комплексную правовую природу и не могут быть отнесены исключительно к гражданско-правовым отношениям, поскольку опосредуют реализацию публичных функций», заявляет ведомство. ВС заинтересовали эти доводы, и дело передали в экономколлегию. Заседание назначено на 25 ноября.
Статус и цели
Руководитель практики коммерческих споров и международного арбитража МЭФ Legal Николай Строев рассказывает, что суды исторически подходили к вопросу об уплате пошлины госорганом формально: если госорган выступал истцом или ответчиком, он освобождался от пошлины на всех стадиях процесса. Именно такую позицию занимал Высший арбитражный суд РФ в своем информационном письме от марта 2007 года, уточняет юрист. Впрочем, с тех пор размеры госпошлин за подачу апелляционных, кассационных и надзорных жалоб существенно выросли (в десятки раз с сентября 2024 года), поэтому вопрос стал острее, замечает юрист Forward Legal Алена Пантелей.
Новую позицию в практику внес обзор ВС от 2024 года, но он адресован прежде всего учреждениям, выполняющим отдельные функции органа власти, а не самим госорганам, полагает Николай Строев. Так, министерство здравоохранения — это госорган, а подведомственная ему больница или медицинский центр — это уже учреждение, объясняет партнер юрфирмы ЮСТ Михаил Чугунов. При этом ВС допускал распространение льготы даже на учреждения, если им делегировали властные функции, но только в спорах, связанных с защитой государственных и общественных интересов, добавляет господин Чугунов. Впрочем, госпожа Пантелей указывает на другой пример из обзора ВС: если ФНС участвует в споре о взыскании переплаты за услуги по теплоснабжению занимаемых помещений и выступает в нем в качестве хозяйствующего субъекта, то должна платить пошлину на общих основаниях.
По мнению Михаила Чугунова, для освобождения от пошлины достаточно обладать статусом органа госвласти и иметь процессуальный статус истца или ответчика в деле.
Однако управляющий партнер Advolaw Антон Пуляев считает нужным также учитывать, для чего заключался контракт. Поскольку в этом деле закупка связана с дорожными полномочиями ведомства, то у краевого минтранса есть основания для льготы, полагает господин Пуляев. Юрист рассчитывает, что экономколлегия ВС уточнит, как разграничивать закупки, непосредственно связанные с полномочиями органа власти, и обычное хозяйственное обеспечение его работы.