Новую позицию в практику внес обзор ВС от 2024 года, но он адресован прежде всего учреждениям, выполняющим отдельные функции органа власти, а не самим госорганам, полагает Николай Строев. Так, министерство здравоохранения — это госорган, а подведомственная ему больница или медицинский центр — это уже учреждение, объясняет партнер юрфирмы ЮСТ Михаил Чугунов. При этом ВС допускал распространение льготы даже на учреждения, если им делегировали властные функции, но только в спорах, связанных с защитой государственных и общественных интересов, добавляет господин Чугунов. Впрочем, госпожа Пантелей указывает на другой пример из обзора ВС: если ФНС участвует в споре о взыскании переплаты за услуги по теплоснабжению занимаемых помещений и выступает в нем в качестве хозяйствующего субъекта, то должна платить пошлину на общих основаниях.