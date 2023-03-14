The Washington Post: в Киеве сомневаются в готовности к наступлению из-за потерь опытных военных

Качество украинских войск ухудшилось за год с ввода российских войск, говорится в материале The Washington Post. Некоторые украинские чиновники сказали газете, что сомневаются в готовности к проведению «долгожданного весеннего наступления» с учетом потерь среди опытных бойцов и офицеров. В Вашингтоне ожидают, что наступление может произойти в конце апреле или начале мая. По данным WP, потери Украины достигают 120 тыс. человек погибшими и ранеными.

Об ухудшении качества войск и дефиците боеприпасов изданию рассказали чиновники в Киеве на условиях анонимности, командир батальона 46-й десантно-штурмовой бригады с позывным Купол, а также солдаты. Как отмечает WP, неспособность Украины провести «широко разрекламированное контрнаступление» вызовет новую волну критики в адрес США и Европы. Однако один американский чиновник отметил, что ситуация на поле боя сейчас может не отражать общую картину, так как Киев намеренно удерживает от боев войска, которые готовят к наступлению.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что состояние украинских войск не снижает его оптимизма. По его мнению, Киев еще не исчерпал свой потенциал. «Я думаю, в любой войне наступает момент, когда нужно подготовить новые кадры, что и происходит сейчас»,— сказал он.

Как пишет WP, пока неизвестно, насколько сильно западная помощь окажет влияние в весеннем наступлении, учитывая «шрамы истощения». Один высокопоставленный украинский чиновник назвал число поставляемых танков символическим. Другие также выразили пессимизм насчет сроков прибытия помощи. «Если у вас больше ресурсов, вы активнее атакуете. Если у вас меньше ресурсов, вы больше защищаетесь. Мы собираемся защищаться. Вот почему, если вы спросите меня лично, я не верю в большое контрнаступление с нашей стороны. Я бы хотел в это верить, но я смотрю на ресурсы и спрашиваю: "С чем? (наступать.— "Ъ")"»,— сказал украинский чиновник.

Другой чиновник отметил, что у Украины «нет ни людей, ни оружия». «И вы знаете соотношение: когда вы переходите в наступление, вы теряете вдвое или втрое больше людей. Мы не можем позволить себе потерять столько людей»,— добавил он.

Однако командующий Сухопутными войсками Александр Сырский считает, что победа возможна. «Мы все думаем одинаково, и мы понимаем, что нам нужно победить до конца года. И это возможно. Это возможно, если мы получим всю помощь, которую нам обещали партнеры»,— считает он.

Командир батальона 46-й десантно-штурмовой бригады с позывным Купол вместе с тем пожаловался на неподготовленность новых бойцов. Он вспомнил, как сотни солдат покидали свои позиции во время сражений с частной военной компанией «Вагнер». Военный также отметил, что в его батальоне произошла практически полная замена всех солдат из-за потерь.

Немецкий чиновник сообщил, что, по оценке Берлина, украинские потери составляют около 120 тыс. человек убитыми и ранеными. Вместе с тем он отметил, что Киев не делится этой информацией с ФРГ, «потому что не доверяет».

По информации WP, Вашингтон призывает Киев отступить из Бахмута как минимум с января. Украинский чиновник объяснил, что решение держать оборону связано с желанием «истощить российские силы». Он отметил, что Киев не намерен использовать эти войска в запланированном наступлении.

The Washington Post в середине февраля сообщала, что США предупредили Украину о поворотном моменте в конфликте с РФ. Наилучшим сценарием администрация Джо Байдена считает занятие Украиной как можно большей территории в ближайшие месяцы, прежде чем начнутся переговоры.