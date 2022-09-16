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Коммерсантъ FM
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Германии нефтерпеж

Власти страны решили обеспечить себе энергобезопасность активами «Роснефти»

Берлин решил взять под контроль на полгода нефтеперерабатывающие активы «Роснефти» в стране, формально объяснив это возникшей угрозой безопасности энергоснабжения. Речь идет о миноритарных долях в двух НПЗ и контрольном пакете в НПЗ в Шведте, который ориентирован на поставки по нефтепроводу «Дружба». Германия не скрывает политизированность решения, называя РФ ненадежным поставщиком энергоресурсов: накануне Россия прекратила поставки газа по «Северному потоку». По словам юристов, за переходом управления может последовать национализация немецких активов «Роснефти».

Нефтеперерабатывающий завод в Шведте

Нефтеперерабатывающий завод в Шведте

Фото: Annette Riedl / DPA / dpa Picture-Alliance / AFP

Нефтеперерабатывающий завод в Шведте

Фото: Annette Riedl / DPA / dpa Picture-Alliance / AFP

Правительство Германии распорядилось передать в управление нефтеперерабатывающие активы «Роснефти» государственному Федеральному сетевому агентству, сообщило Минэкономики страны. Речь идет о двух немецких структурах российской нефтекомпании — RN Refining & Marketing GmbH и Rosneft Deutschland GmbH, через которую «Роснефть» владеет долями в НПЗ Bayernoil (Фобург-на-Дунае) — 28,57 %, MiRO (Карлсруэ) — до 24 % и контрольным пакетом в PCK (Шведт) — 54,17%.

«Роснефть» вышла на рынок немецкой нефтепереработки еще в 2011 году. Сейчас компания — третий по величине нефтепереработчик в Германии с долей рынка 12% (объем первичной переработки — более 12 млн тонн), обеспечивает около четверти суммарного импорта нефти в Германию (более 20 млн тонн), в том числе и на свои НПЗ. Ключевым активом «Роснефти» в Германии является НПЗ в Шведте, который ориентирован на поставки по нефтепроводу «Дружба». «Роснефть» даже планировала увеличить долю в НПЗ до 91,67%, выкупив пакет Shell, сделка была одобрена немецкими властями 22 февраля, но после начала боевых действий на Украине о ее закрытии не сообщалось.

Формальной причиной нынешней передачи активов в доверительное управление обозначено то, что владение долями в НПЗ «Роснефтью» ставит под угрозу их хозяйственную деятельность.

По утверждению министерства, основные поставщики критически важных услуг, такие как страховые компании, IT-компании и банки и клиенты, больше не готовы сотрудничать с «Роснефтью» и принадлежащими ей немецкими предприятиями. С мая этого года «Роснефть» наряду с «Газпром нефтью» попала под блокирующие санкции ЕС в связи с боевыми действиями на Украине.

Канцлер Германии Олаф Шольц признал «политическим» решение о передаче управления НПЗ, 13 сентября он проводил переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, но, по его словам, вопрос передачи активов «Роснефти» не обсуждался. «Россия, мы это знаем уже давно, больше не является надежным поставщиком энергоносителей»,— считает он.

Заявление о передаче управления российскими активами в Германии прозвучало вскоре после того, как «Газпром» полностью остановил поставки газа в Европу по «Северному потоку».

Переход контроля основан на параграфе 17 Закона об энергетической безопасности и предполагает, что акционер («Роснефть») временно не может осуществлять свои корпоративные права, в том числе давать указания менеджменту, а менеджмент под угрозой уголовной ответственности не может выполнять указания акционера, комментирует старший юрист коллегии адвокатов Delcredere Никита Тюрин. При этом Минэкономики Германии может давать менеджменту обязательные для исполнения распоряжения и при необходимости сменить менеджмент. Пока мера установлена на шесть месяцев и может быть обжалована «Роснефтью» в суде, отмечает юрист. Если выявленные Министерством экономики угрозы не будут устранены в течение шести месяцев, то оно же вправе принять решение о национализации компаний в порядке, предусмотренном параграфом 18 Закона об энергобезопасности.

Берлин обдумывает национализацию части «Северного потока-2»

По мнению Минэкономики Германии, «доверительное управление противодействует надвигающейся угрозе безопасности энергоснабжения» в Шведте. Однако возможная реакция РФ на решение немецких властей может эту угрозу усилить. Такие опасения в пятницу, в частности, выразил премьер-министр земли Саксония Михаэль Кречмер. В «Роснефти» переход контроля над немецкими дочерними структурами в пятницу не комментировали. Эмбарго ЕС на российскую нефть, которое должно вступить в силу в конце года, не должно коснуться поставок по «Дружбе». Но, например, после того, как в апреле Gazprom Germania попала под попечительское управление властей Германии, РФ ввела санкции против этой немецкой структуры «Газпрома». В перспективе немецкие власти рассчитывают обеспечить поставку нефти на завод в Шведте по альтернативным маршрутам. Источники “Ъ” допускали использование альтернативных маршрутов, но сомневались, что они позволят полностью загрузить завод.

Дмитрий Козлов

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