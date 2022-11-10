Польша дороже «Дружбы»

Власти Германии тестируют альтернативный способ снабжения нефтью НПЗ в Шведте, который исторически был ориентирован на российское сырье и получал его по нефтепроводу «Дружба». В преддверии эмбарго на российскую нефть, вступающего в силу в декабре, на завод впервые осуществлена поставка морской партии нефти через порт польского Гданьска. По мнению аналитиков, переход на альтернативный маршрут поставок увеличит транспортные расходы немецких НПЗ, а отказ от дешевой российской нефти ухудшит их экономику.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Hannibal Hanschke / Reuters Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Немецкий НПЗ «Роснефти» в Шведте, который в сентябре был взят под контроль правительством Германии, впервые получил европейскую нефть через польский Гданьск, сообщается на сайте издания RBB. До сих пор этот НПЗ, снабжающий топливом большую часть северо-восточной Германии, получал нефть из России по нефтепроводу «Дружба». Но власти Германии стали искать альтернативные маршруты после того, как лишили подпавшую еще в мае под блокирующие санкции ЕС «Роснефть» управления заводом, где российской компании принадлежит около 54,2%. Кроме того, 5 декабря вступает в силу европейское эмбарго на поставки российской нефти: хотя оно распространяется только на морские партии, власти Германии уже заявили, что откажутся и от поставок по «Дружбе».

Другими акционерами НПЗ в Шведте являются Shell (37,5%) и Eni (8,33%). Мощность первичной переработки НПЗ в Шведте — 11,6 млн тонн нефти в год.

Помимо завода в Шведте от поставок по «Дружбе» зависит также НПЗ в Лойне. Еще в мае этот НПЗ впервые протестировал возможность поставок нефти через порт Гданьска, а также начал закупать нефть через порт Росток. Немецкие НПЗ пошли по пути польских компаний, которые на протяжении нескольких лет пытались искать альтернативу российской нефти Urals и активно закупали морские партии ближневосточной, американской и норвежской нефти.

«Роснефть» сейчас пытается оспорить переход управления немецкими активами в Федеральном административном суде Германии в Лейпциге. По мнению компании, решение властей Германии «незаконно и, по сути, является экспроприацией акционерной собственности в результате преднамеренно созданной соответствующими санкциями Евросоюза и действиями немецких и польских регуляторов ситуации, целью которой и являлся захват активов». Помимо НПЗ в Шведте «Роснефть» владеет долями в НПЗ Bayernoil (Фобург-на-Дунае) — 28,57%, MiRO (Карлсруэ) — 24% и являлась третьим по величине нефтепереработчиком Германии, пока контроль над этими активами не перешел властям страны.

Еще летом Польша и Германия взяли на себя повышенные обязательства по отказу от поставок нефти из России, включая импорт по «Дружбе», формально не подпадающий под европейские санкции, отмечает заместитель руководителя экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев. В 2021 году РФ поставила по «Дружбе» в Германию 17 млн тонн, в Польшу — 8,4 млн тонн нефти. Нефтяной терминал в порту Гданьска позволяет переваливать до 23 млн тонн нефти в год, и теоретически Польша может заметно нарастить поставки нефти вместо российского сырья, используя маршрут Гданьск—Плоцк и далее на Германию, считает эксперт. По его словам, Польша и раньше использовала поставки через Гданьск для импорта нефти из стран Ближнего Востока, Норвегии, а сейчас в преддверии эмбарго на российскую нефть начала наращивать закупки морских грузов. Господин Кондратьев считает, что Германия сможет получать через Польшу до 10–12 млн тонн нефти в год, но экономика поставок ухудшится на $2–3 за баррель из-за роста затрат на перевалку. Кроме того, немецкие НПЗ также будут вынуждены больше платить за нефть, так как Urals торгуется с большим дисконтом к Brent.

Дмитрий Козлов