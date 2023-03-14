Песков сообщил об отсутствии влияния кризиса в США на банковскую систему России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что на состоянии банковской системы страны никак не скажутся банкротства американских финорганизаций. Представитель Кремля отметил, что от воздействия ситуации в США российская банковская система «защищена» введенными Западом санкциями.

«Мы в определенной степени застрахованы от негативного воздействия того кризиса, который сейчас разворачивается за океаном»,— подчеркнул господин Песков (цитата по ТАСС).

По его словам, сейчас из-за западных санкций «практически нет» вероятности того, что банковский кризис в США перекинется на Россию.

Ранее в США по решению властей были закрыты две крупные финорганизации — Signature Bank и Silicon Valley Bank (SVB). Финансовые власти Соединенных Штатов заверили, что налогоплательщики не понесут убытков от краха кредитных организаций, а также пообещали, что вкладчики обоих банков получат доступ к своим счетам. При этом рыночная капитализация финансовых компаний со всего мира за два дня торгов после банкротства SVB снизилась на $465 млрд.

Подробнее о крахе Silicon Valley Bank — в материале «Ъ» «Чрезвычайное высокотехнологичное банкротство».

Александр Кислов