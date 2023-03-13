Reuters: акционеры обанкротившегося Silicon Valley Bank подали иск в суд о мошенничестве

Группа акционеров обанкротившегося американского банка Silicon Valley Bank (SVB) подала в суд иск о мошенничестве к материнской компании кредитной организации SVB Financial Group. Также иск касается двух высокопоставленных представителей менеджмента банка, пишет Reuters.

По мнению акционеров, пишет агентство, представители менеджмента скрыли, как реально влияло повышение процентных ставок Федеральной резервной системы США на состояние баланса банка. Кроме того, акционеры обвиняют банк в сокрытии его «особой подверженности» риску банкротства.

11 марта Silicon Valley Bank был признан банкротом калифорнийским регулятором. SVB — 16-й по величине банк США. Банкротство SVB стало крупнейшим со времен кризиса 2008 года. Он стал вторым по величине банкротом в истории США после Washington Mutual Bank.

8 марта банк провел допэмиссию акций на $1,75 млрд «для укрепления своего баланса». В проспекте для инвесторов банк пояснил, что ему необходимо возместить убытки в размере $1,8 млрд, которые он понес в результате продажи части портфеля своих активов. После этого акции компании рухнули на 60%.

Позже также оказался закрыт из-за системных рисков Signature Bank . Президент США Джо Байден пообещал, что руководство обанкротившихся банков будет уволено и привлечено к ответственности, а меры надзора и регулирования в отношении банковского сектора ужесточены.

Подробнее о банкротстве — в материале «Ъ» «SVB потянул за собой рынки».

Лусине Баласян