Россия распространила в ООН копию переписки с Данией, Швецией и Германией по «Северным потокам»

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Россия распространила в организации копию переписки с Данией, Швецией и Германией о расследовании подрыва газопроводов «Северный поток».

«Документы позволяют нашим коллегам в ООН убедиться, что утверждения об информировании нас этими странами о ходе их расследований не соответствуют действительности»,— написал господин Полянский в своем Telegram-канале. Он пояснил, что документ был опубликован в рамках работы по продвижению проекта резолюции Совета Безопасности ООН по созданию международной комиссии по расследованию подрывов газопроводов под эгидой организации.

В последние недели западные СМИ опубликовали ряд материалов о подрыве «Северных потоков». По информации СМИ, к произошедшему могла быть причастна некая проукраинская группа, которая, скорее всего, не связана с властями Украины. СМИ также сообщали, что немецкие следователи почти полностью исключили причастность России к диверсии, в США также не верят в причастность российской стороны к произошедшему. Украина отрицает виновность своих граждан в подрывах газопроводов. В Кремле также не верят в причастность частных лиц к атакам на газопроводы.

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