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Коммерсантъ FM
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В Сербии потребовали отставки министра, призвавшего ввести санкции против России

Движение социалистов под руководством директора разведывательного Агентства безопасности и информации Сербии Александра Вулина потребовало отставки министра экономики республики Раде Басты, который выступил за введение в отношении России санкций.

Александр Вулин

Александр Вулин

Фото: Пресс-служба МИД России

Александр Вулин

Фото: Пресс-служба МИД России

«Сейчас, когда нам нужно единство, Баста преследует цель разделить правительство Сербии в вопросе о его приверженности к присоединению к противозаконным санкциям против РФ. Особенно позорно, что Баста прячется за спиной президента Сербии. Мы ожидаем, что Баста лично уйдет из правительства Сербии»,— говорится в заявлении, опубликованном на сайте движения.

Ранее сегодня Раде Баста заявил, что отказ от антироссийских санкций «становится невыносимым». Он поддержал введение антироссийских ограничений и призвал других членов правительства определиться. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что на Сербию оказывают давление США. В феврале президент Сербии Александр Вучич говорил, что не знает, сколько еще власти страны смогут отказываться вводить санкции против России. Он также подчеркивал, что Белград платит за это высокую цену.

О политической ситуации в Сербии — в материале «Ъ» «Власть в Сербии прошла тест на выживание».

Милена Костерева

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